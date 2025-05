Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 12 al 18 maggio 2025

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 12 al 18 maggio 2025) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 12 al 18 maggio 2025 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, settimana intensa e stimolante. In amore, i momenti romantici sono favoriti per chi è in coppia. Nel lavoro, è il momento di prendere decisioni importanti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, le stelle suggeriscono prudenza. Evita discussioni inutili in amore e rifletti bene prima di accettare nuove proposte lavorative.

GEMELLI

Cari Gemelli, settimana ricca di opportunità. I single potrebbero fare incontri interessanti, mentre nel lavoro sarà importante non rimandare scelte cruciali.

CANCRO

Cari Cancro, le emozioni saranno protagoniste. In amore, potresti avere bisogno di chiarimenti. Nel lavoro, sarà necessario organizzare meglio il tempo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (12-18 maggio 2025), periodo positivo per il lavoro, con possibili nuove opportunità. In amore, presta attenzione a non dare nulla per scontato: la comunicazione sarà essenziale.

VERGINE

Cari Vergine, le stelle consigliano di rallentare. È un buon momento per riflettere e dedicarsi al benessere personale, evitando tensioni inutili sia in amore che nel lavoro.

BILANCIA

Cari Bilancia, la settimana porterà armonia e stabilità. In amore, i legami si rafforzeranno, mentre nel lavoro sarà il momento giusto per avanzare con sicurezza.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, energia e passione guideranno i tuoi giorni. Potresti dover affrontare un chiarimento. Nel lavoro, sarà fondamentale mantenere il controllo delle emozioni.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, le stelle favoriscono i cambiamenti. Se hai un progetto in mente, è il momento giusto per realizzarlo. Anche l’amore potrebbe riservare piacevoli sorprese.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, settimana caratterizzata dalla determinazione. Nel lavoro, potresti ricevere riconoscimenti importanti. In amore, servirà maggiore apertura al dialogo.

ACQUARIO

Cari Acquario, creatività e nuove idee guideranno i prossimi giorni. In amore, sarà importante non chiudersi in se stessi. Nel lavoro, potrebbero arrivare interessanti proposte.

PESCI

Cari Pesci, le stelle invitano alla calma e alla riflessione. In amore, sarà il momento giusto per rafforzare i legami. Nel lavoro, sarà importante gestire con attenzione il tempo.

