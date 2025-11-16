Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 10:16
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 17 novembre 2025

Immagine di copertina
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 17 novembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI –  Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 17 novembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la settimana che sta iniziando vi porterà equilibrio e nuove prospettive. È un buon momento per chiarire rapporti personali e consolidare collaborazioni lavorative. Nel corso delle prossime ore si riaccenderà il romanticismo e chi è single potrebbe incontrare qualcuno di speciale.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 17 novembre 2025), state vivendo un periodo intenso ma positivo. Vivete un periodo di forza e trasformazione. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento di agire, di fare qualcosa: progetti e idee possono finalmente concretizzarsi. Coraggio!

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, quello che state vivendo è un periodo caratterizzato da movimento e ottimismo. Il cielo favorisce viaggi, incontri e nuove prospettive lavorative. In amore, chi ha vissuto incomprensioni potrà ritrovare la sintonia.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
CAPRICORNO

Cari Capricorno, i prossimi saranno giorni di concentrazione e concretezza. In queste ore di novembre siete determinati e pronti a superare ogni ostacolo. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano conferme importanti. Il clima è sereno ma serve più comunicazione.

oroscopo paolo fox domani

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 17 novembre 2025), quella che parte sarà una settimana brillante e piena di idee. Le stelle sostengono la creatività e i nuovi inizi. Chi ha avuto dubbi potrà chiarirli con sincerità. Per quanto riguarda il lavoro, l’innovazione è la vostra forza: pensate fuori dagli schemi e arriveranno risultati sorprendenti.

PESCI

Cari Pesci, vivete una settimana profonda e ricca di emozioni. L’intuito è forte e vi guida nelle scelte più importanti. E’ tempo di chiarimenti e sincerità. Capitolo lavoro: evitate di lasciarvi condizionare dalle insicurezze.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 17 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: sta per iniziare una settimana brillante e piena di idee.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 17 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, domenica 16 novembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 16 novembre 2025
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 17 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, domenica 16 novembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 16 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 16 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 16 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 16 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, sabato 15 novembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 15 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 15 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 15 novembre 2025
Ricerca