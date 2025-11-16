Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 17 novembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 17 novembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la settimana che sta iniziando vi porterà equilibrio e nuove prospettive. È un buon momento per chiarire rapporti personali e consolidare collaborazioni lavorative. Nel corso delle prossime ore si riaccenderà il romanticismo e chi è single potrebbe incontrare qualcuno di speciale.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 17 novembre 2025), state vivendo un periodo intenso ma positivo. Vivete un periodo di forza e trasformazione. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento di agire, di fare qualcosa: progetti e idee possono finalmente concretizzarsi. Coraggio!

SAGITTARIO

Cari Sagittario, quello che state vivendo è un periodo caratterizzato da movimento e ottimismo. Il cielo favorisce viaggi, incontri e nuove prospettive lavorative. In amore, chi ha vissuto incomprensioni potrà ritrovare la sintonia.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, i prossimi saranno giorni di concentrazione e concretezza. In queste ore di novembre siete determinati e pronti a superare ogni ostacolo. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano conferme importanti. Il clima è sereno ma serve più comunicazione.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 17 novembre 2025), quella che parte sarà una settimana brillante e piena di idee. Le stelle sostengono la creatività e i nuovi inizi. Chi ha avuto dubbi potrà chiarirli con sincerità. Per quanto riguarda il lavoro, l’innovazione è la vostra forza: pensate fuori dagli schemi e arriveranno risultati sorprendenti.

PESCI

Cari Pesci, vivete una settimana profonda e ricca di emozioni. L’intuito è forte e vi guida nelle scelte più importanti. E’ tempo di chiarimenti e sincerità. Capitolo lavoro: evitate di lasciarvi condizionare dalle insicurezze.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 17 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: sta per iniziare una settimana brillante e piena di idee.