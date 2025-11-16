Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 17 novembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 17 novembre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la settimana si apre con grinta e determinazione. Nel corso delle prossime ore di questo lunedì 17 novembre 2025 ritroverete fiducia e desiderio di azione dopo un periodo di incertezza. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano notizie che chiariscono situazioni rimaste in sospeso.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 17 novembre 2025), i prossimi giorni di questo mese saranno dedicati alla stabilità e alla ricerca di equilibrio. Le stelle in queste ore vi invitano a prendervi del tempo per comprendere meglio le vostre priorità.

GEMELLI

Cari Gemelli, questa settimana di metà novembre 2025 per voi sarà vivace e dinamica. Le stelle favoriscono i contatti, gli spostamenti e le collaborazioni. Capitolo lavoro: potreste ricevere una proposta interessante o un riconoscimento per le vostre idee.

CANCRO

Cari Cancro, affrontate giornate particolarmente intense dal punto di vista emotivo. Il cielo vi spinge a chiarire vecchie incomprensioni e a liberarvi da pesi del passato. Per quanto riguarda il lavoro, nel corso delle prossime ore potreste essere chiamati a fare una scelta importante.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 17 novembre 2025), state vivendo un periodo di rinascita. La vostra forza interiore torna a brillare e vi rende protagonisti in ogni ambito. Per quanto riguarda il lavoro, ottime prospettive in arrivo: un progetto che sembrava fermo nel corso delle prossime ore riprenderà slancio.

VERGINE

Cari Vergine, periodo di grande stabilità e determinazione. Dopo settimane particolarmente altalenanti, ora potete concentrarvi su obiettivi concreti. Capitolo lavoro: i vostri sforzi iniziano a dare frutti. La settimana si chiude con un senso di soddisfazione e maggiore serenità.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 17 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Gemelli: prende il via una settimana vivace e dinamica.