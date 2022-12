Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 2 dicembre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 2 dicembre 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, se siete particolarmente nervosi e agitati, non è il caso di discutere con chi vi circonda. Cercate di mantenere la calma. Rischiate di farvi prendere dalla tensione anche sul posto di lavoro. Contate fino a dieci prima di aprir bocca.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 2 dicembre 2022), chi ha un rapporto di coppia stabile può portare avanti ampi progetti come un matrimonio o dei figli. Chi è single potrebbe vivere delle belle avventure. Anche solo di una notte. Non abbiate fretta nel lavoro, date tempo al tempo.

GEMELLI

Cari Gemelli, chi è solo può fare nuovi incontri. D’altronde non potete stare soli a vita. Datevi da fare programmando qualche uscita. Riceverete proposte di lavoro, ma siate cauti, non è detto che siano quelle giuste per voi. Valutate con calma pro e contro prima di accettare.

CANCRO

Cari Cancro, siete più sereni dei giorni scorsi. Potreste trovare soluzioni che finora non vedevate. Professionalmente tutto sta riprendendo la piega che speravate. Insomma, abbiate un po’ di pazienza. Tutto andrà per il verso giusto. Abbiate fiducia in chi vi circonda.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 2 dicembre 2022), gettatevi nella mischia e non temete se qualcosa non va come vorreste. Frequentate nuove persone, sia per l’amore che le amicizie. Potete pianificare nuovi progetti di lavoro. Dimostrate il vostro valore.

VERGINE

Cari Vergine, non è certo un ottimo periodo. Siete sempre troppo propensi a fare discussioni che non portano a nulla di buono in amore. Cerate invece di parlare con il partner e trovare una soluzione. Sul lavoro in questo momento non va nel migliore dei modi. Tra poco potrete riscattarvi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 2 DICEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Gemelli: chi è single può trovare l’anima gemella.