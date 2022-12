Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 2 dicembre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 2 dicembre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, momento di forti complicazioni nei rapporti sentimentali. Qualcosa non sta andando come vorreste nei rapporti con il partner. È un momento un po’ difficile anche sul piano professionale. Magari qualche entrata in meno vi sta mettendo in difficoltà.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 2 dicembre 2022), cercate di non essere troppo impulsivi, questo comportamento potrebbe far allontanare la persona che amate. Ci vuole ancora del tempo prima che i vostri piani di lavoro trovino concretezza.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, giornata davvero positiva, anche se non siete proprio nella vostra forma migliore. Nel lavoro preparatevi a dei cambiamenti, sarà il caso di non prendersela se qualcosa non va come vorreste.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, cercate di essere pazienti con il partner, vi sentite particolarmente agitati e non riuscite a trovare una soluzione. Il tuo stato d’animo non sarà favorevole neanche sul piano professionale. Rischiate di litigare con colleghi e superiori.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 2 dicembre 2022), torna l’armonia di coppia per coloro i quali hanno attraversato un periodo di tensioni e discussioni. Nel lavoro avete voglia di cambiamenti. Siete stanchi della solita routine.

PESCI

Cari Pesci, siete in fase di recupero per quanto concerne le relazioni sentimentali. Buttatevi in nuove avventure professionali e potreste avere soddisfazioni come non vi capitava da tempo. Potreste avere delle belle occasioni. Insomma, in arrivo ottime opportunità di carriera.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 2 DICEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: si muovono ottime opportunità di carriera.