Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 21 aprile 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 21 aprile 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la Luna è ancora favorevole per cui ne potete approfittare. Le storie che nascono in questo periodo, soprattutto se siete single da tempo, possono essere favorevoli. Sul lavoro potete prendere iniziative importanti per il futuro, come nuove collaborazioni o progetti da portare avanti. Rimboccatevi le maniche.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, in amore ci sono tensioni e scontri piuttosto forti con il partner. Cercate di tenere a bada le polemiche, anche con amici e colleghi, se non volete rovinare rapporti importanti. Troppo nervosismo infatti può far indispettire qualcuno che vi circonda, e potreste dire qualche parolina di troppo di cui poi vi pentirete.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore inizia per voi una fase di grande recupero, la Luna d’altronde è favorevole per cui potete iniziare a spingere sul piede dell’acceleratore. Sul lavoro potreste fare un incontro che vi cambierà la vita. Prima di accettare eventuali offerte, però, valutate con calma pro e contro. I rischi sono sempre dietro l’angolo.

CANCRO

Cari Cancro, potreste essere chiamati a fare scelte importanti in amore nei prossimi giorni. Rispetto ad inizio mese le cose vanno molto meglio, per cui potete rialzare la testa e ripartire con la vostra vita consueta. Siete forti e ottimisti. Nel lavoro chi ha un’attività in proprio sarà costretto a prendere una decisone importante.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, in queste giornate finalmente avete ritrovato la calma e la serenità perdute. Non mancano però momenti di confusione, soprattutto nei rapporti con il partner. Le stelle dal punto di vista lavorativo vi invitano alla cautela, anche se presto potrebbe arrivare una bella e inaspettata notizia.

VERGINE

Cari Vergine, situazione molto favorevole in amore per il vostro segno. Potete finalmente rimettervi in gioco e ritrovare l’entusiasmo perduto. In amore a volte siete troppo timidi, e potreste lasciarvi sfuggire ghiotte occasioni: se c’è qualcuno che vi piace, datevi da fare. Sul lavoro siete più disponibili al dialogo. Chi vi circonda lo apprezzerà.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 21 APRILE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: ottime opportunità in amore, sul lavoro ritrovare serenità e disponibilità al confronto.

