Oroscopo Paolo Fox della settimana 19-25 aprile 2021

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 19 al 25 aprile 2021) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 19 aprile 2021 al 25 aprile 2021 trovate online.

ARIETE

Cari Ariete, per voi è prevista una settimana da cinque stelle. La Luna non è più nel vostro segno, ma non vi mancherà la passionalità e le giornate saranno interessanti in amore. Siate disponibili e non date spazio a storie impossibili. Per quanto riguarda il lavoro, avrete tanta voglia di rivalsa. Grandi novità in arrivo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, previste cinque stelle. Sole e Mercurio da lunedì saranno nel segno e Venere è già dalla vostra parte: buone notizie per l’amore. Grandi novità in arrivo nella sfera sentimentale anche per i single. Per quanto riguarda il lavoro, momento positivo, sarete premiati per tutto quello che avete fatto negli ultimi due anni.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale di Fox, cinque stelle per voi. Oroscopo importante per chi vuole fare nuove conoscenze, anche perché Venere dall’inizio del mese di maggio sarà dalla vostra parte. Lavoro? Stelle ottime: c’è chi, anche contro voglia, dovrà fare dei cambiamenti, ma tutto poi andrà per il verso giusto.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

CANCRO

Cari Cancro, per voi Fox prevede quattro stelle. Durante il mese scorso avete dovuto affrontare una crisi, ora potrete tirare un sospiro di sollievo in amore. Per i single ci saranno buona opportunità da cogliere al volo. Sul lavoro, si prospetta un periodo positivo, sicuramente migliore rispetto a quanto accaduto a fine marzo. Ora avrete voglia di cambiare, di fare qualcosa di diverso.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (19-25 aprile 2021), previste tre stelle. Piccoli dubbi in amore. Non sottovalutate gli incontri degli ultimi giorni e cercate di capire che forse il lavoro potrebbe prendere il sopravvento. Nella sfera lavorativa c’è molta confusione nell’aria, meglio rimandare progetti importanti.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, Fox vi attribuisce cinque stelle. Giornate molto interessanti in amore, favoriti i nuovi incontri. Cercate di non ragionare troppo e lasciatevi andare. Per quanto riguarda il lavoro, state iniziando a vedere i primi risultati. All’inizio della settimana potreste prendere una decisione importante: Sole, Mercurio e Venere sono dalla vostra parte.

BILANCIA

Cari Bilancia, cinque stelle. State ritrovando la voglia di lasciarvi andare all’amore, ma cercate di fare qualcosa anche per voi stessi. Capitolo lavoro: gli incontri sono importanti, anche se a fine marzo ci sono stati dei problemi. Portate avanti le nuove idee.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, tre stelle su cinque per voi. Venere inizierà un transito in opposizione e avrete un atteggiamento più critico nei confronti dell’amore. Avrete voglia di stare un po’ da soli. Per quanto riguarda il lavoro, intorno alla metà della settimana potrebbe esserci un momento di indecisione.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale del noto astrologo, quattro stelle su cinque. Se avete chiuso una storia d’amore da poco, ora il vostro cuore potrebbe essere già impegnato. Capitolo lavoro: nella seconda parte della settimana potrebbe arrivare una bella notizia.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, previste cinque stelle. Venere sta per iniziare un transito molto bello. Cercate di credere nell’amore e nei nuovi incontri. Venerdì ci saranno belle opportunità e il cielo del weekend promette bene, molto bene. Per quanto riguarda il lavoro, in arrivo un momento importante per dare una scossa alla vostra attività.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (19-25 aprile 2021), previste tre stelle. Non avrete tanta voglia di lasciarvi andare all’amore. Per quanto riguarda il lavoro, le stelle vi porteranno a essere molto polemici. Molti di voi non avranno voglia di andare a lavorare. Sarà possibile risolvere in poco tempo un problema.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo settimanale, previste quattro stelle su cinque. Venere è dalla vostra parte e ora avrete voglia di far entrare una persona nella vostra vita. Avrete bisogno di serietà e dedizione, ma dovrete dare il tempo a un rapporto per evolversi. Lavoro? Le stelle vi sorridono: Mercurio è in transito favorevole dalla giornata di lunedì e porterà chiarezza nella vostra vita.

