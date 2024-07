Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 25 luglio 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 25 luglio 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, bella questa giornata di fine luglio per i sentimenti. Siete più positivi del solito e riuscite, proprio per questo, a vedere le cose in modo diverso. Per quanto riguarda il lavoro, otterrete grandi risultati. Coraggio. A lavoro!

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 25 luglio 2024), in amore attenzione perché nel corso delle prossime ore avrete la luna storta… Per quanto riguarda il lavoro, meglio non perdere troppo tempo: siate concentrati ed evitate le distrazioni.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete un grande bisogno di comunicare con il partner e sfogarvi. Di buttare fuori tutto. Volete cambiare la vostra vita da tutti i punti di vista e anche sul lavoro c’è bisogno che troviate un nuovo inizio.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in questo momento non vi manca l’ottimismo ed è un bene. Dovreste circondarvi di persone che vi fanno stare bene e non vi buttano giù il morale. Per quanto riguarda il lavoro, riuscirete presto a trovare nuovi stimoli.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 25 luglio 2024), attenzione perché in amore c’è un po’ di nervosismo. Mordetevi la lingua prima di fare dei danni… Stringete i denti perché presto le stelle porteranno buone notizie per i sentimenti e anche a lavoro evitate lo stress.

PESCI

Cari Pesci, c’è bisogno di stare tranquilli e ritrovare la serenità in amore. Per quanto riguarda il lavoro, rimanete concentrati e non perdete mai di vista il vostro valore di cui spesso vi dimenticate. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Ci saranno ottime opportunità di successo prima di quanto immaginate. Ottime opportunità

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 25 LUGLIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: finalmente ritrovate la tanto attesa serenità specie in amore. Sul lavoro avete grande valore e capacità, non dimenticatelo mai e dimostratelo agli altri.