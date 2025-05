Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 8 maggio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 8 maggio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, tecnicamente tutto fila liscio. In amore c’è un’ottima intesa e la voglia di costruire qualcosa di solido. Sul lavoro, piccole soddisfazioni vi danno la carica per affrontare le prossime sfide.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 8 maggio 2025), un po’ di stanchezza si fa sentire. In amore potrebbero esserci momenti di tensione, cercate di non essere troppo impulsivi. Sul lavoro, prendetevi il tempo necessario per riorganizzare le idee.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, tutto sembra andare per il meglio! In amore vi sentite capiti e apprezzati, mentre sul lavoro nuove opportunità vi permetteranno di mettere in mostra le vostre abilità.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, una giornata fatta di alti e bassi. In amore meglio evitare discussioni inutili e cercare di mantenere la calma. Sul lavoro ci saranno delle piccole difficoltà, ma niente che non possiate gestire.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 8 maggio 2025), siete in gran forma e pronti a brillare. In amore, le nuove conoscenze potrebbero rivelarsi interessanti. Sul lavoro è il momento di fare un passo avanti e proporre le vostre idee.

PESCI

Cari Pesci, il vostro pragmatismo sarà premiato. In amore le cose vanno a gonfie vele, c’è armonia nella coppia. Sul lavoro, è il momento giusto per fare richieste importanti. Avete un’energia contagiosa. In amore siete pronti a vivere nuove avventure e sul lavoro riuscirete a risolvere con facilità anche le situazioni più complicate. Se c’è qualche problema adoperatevi affinché tutto vada per il meglio.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 8 MAGGIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Vergine: siete determinati e decisi. Niente e nessuno può scalfirvi. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Piano piano tutto si aggiusta. Le stelle favoriscono nuove iniziative, ma attenzione all’impulsività che potrebbe compromettere le opportunità. In amore vi sentite sereni e pronti a fare progetti a lungo termine. Sul lavoro, le vostre capacità saranno riconosciute e apprezzate. Rimboccatevi le maniche e non rimarrete delusi.