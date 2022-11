Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 28 novembre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 28 novembre 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, quella che sta iniziando per voi sarà davvero una settimana super positiva in cui riuscirete a dare in massimo sia in amore sia sul lavoro. Avrete la Luna del segno e vi aiuterà nelle situazioni sentimentali un po’ in crisi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 28 novembre 2022), giornata positiva soprattutto per quanto riguarda l’amore. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete far fronte ad un periodo in cui è consigliabile essere concentrati e consapevoli dei possibili rischi. La Luna molto presto sarà nel vostro segno.

GEMELLI

Cari Gemelli, quella di domani – lunedì 28 novembre – sarà una buona giornata. Fatene tesoro anche perché nei prossimi giorni (in particolare venerdì e sabato) vivrete delle agitazioni e sarete un po’ sottotono. Ma tranquilli: tutto tornerà in ordine.

CANCRO

Cari Cancro, quella di domani non sarà una grande giornata: cercate di non dare di matto. Calma. Mordetevi la lingua se necessario. Già da martedì tutto dovrebbe tornare alla normalità. Ma attenzione: si tratterà della quiete prima della tempesta…

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 28 novembre 2022), state per vivere un periodo decisamente positivo soprattutto per chi vuole portare a buon fine colpi risolutivi in ambito sentimentale e lavorativo. I giorni migliori in calendario saranno quelli a ridosso del fine settimana.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

VERGINE

Cari Vergine, la settimana sarà positiva, soprattutto per chi vuole portare a buon fine colpi risolutivi. I giorni migliori saranno anche per voi quelli a ridosso del fine settimana, in particolare quello di sabato.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 NOVEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: settimana super positiva in cui riuscirete a dare in massimo sia in amore sia sul lavoro.