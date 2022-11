Oroscopo Paolo Fox della settimana 14-20 novembre 2022

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 14 al 20 novembre 2022) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 14 al 20 novembre 2022 trovate online.

ARIETE

Cari Ariete, per voi – secondo l’astrologo – si preannuncia una settimana da tre stelle su cinque. In amore la settimana sarà ancora turbolenta, ma non preoccupatevi perché presto arriverà il sereno. Cercate, solo, di capire se ne vale la pena. Per quanto riguarda il lavoro, forse avete già ricevuto una conferma, ma c’è chi invidia quello che fate e, presto, potrebbe ostacolarvi in qualche modo…

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, tre stelle. Venere è in opposizione fino a mercoledì, quindi per avere buone notizie dall’amore dovrete ancora pazientare un po’. Dovete fare chiarezza nel vostro cuore. Per quanto riguarda il lavoro, stanno per arrivare delle proposte, ma fate attenzione al denaro…

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. Ora potrete tirare un sospiro di sollievo perché l’amore inizierà a riempire le vostre giornate. Marte ha iniziato un bel transito e sono favoriti gli incontri: cercate di farvi avanti soprattutto tra martedì e mercoledì. Per quanto riguarda il lavoro, in arrivo buone notizie, ma siete stanchi…

CANCRO

Cari Cancro, quattro stelle. Avete voglia di lasciarvi andare all’amore, ora i nuovi incontri sono importanti e sentite la necessità di trovare una persona che sia per voi un punto di riferimento. La Luna è dalla vostra parte e non potete chiedere di meglio. Per quanto riguarda il lavoro, presto prenderà il via un nuovo progetto.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (14-20 novembre 2022), tre stelle. In amore c’è ancora un po’ di perplessità. Cercate di mantenere la calma: arriverà anche per voi una sorpresa, prima o poi. Per quanto riguarda il lavoro, c’è chi non si è comportato molto bene con voi. Vi riscatterete presto, ma calma. Mantenete la calma.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. In amore dovete pazientare un po’, fare chiarezza e capire se chi vi piace ricambia il vostro sentimento. Per quanto riguarda il lavoro, dovete mantenere la calma e tenere lontano i nemici: siete molto invidiati: sapete sempre come rialzarvi e affrontare i problemi.

BILANCIA

Cari Bilancia, tre stelle. La seconda parte del mese di novembre sarà sicuramente migliore per le questioni di cuore, ma sabato e domenica tutto vi sarà poco chiaro. Siete un po’ annoiati, forse non avete trovato la persona giusta… Per quanto riguarda il lavoro, tra qualche giorno arriverà qualcosa di bello.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, cinque stelle. Venere è dalla vostra parte e ora sentite la necessità di buttarvi a capofitto in una storia, di dimenticare il passato e pensare al futuro. Favoriti i nuovi incontri. Per quanto riguarda il lavoro, le proposte sono vincenti, anche per i giovani.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. Bene l’amore, le storie che nascono ora potranno diventare importanti, soprattutto da mercoledì quando Venere sarà dalla vostra parte. Per quanto riguarda il lavoro, dovete trovare delle soluzioni perché ora si inizia a ragionare e i contatti sono buoni.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, cinque stelle. Lasciatevi andare all’amore sincero, anche se presto potrebbero nascere delle perplessità con i nati sotto il segno dell’Ariete o della Bilancia. Cercate di mantenere la calma perché altrimenti potreste perdere delle belle occasioni. Per quanto riguarda il lavoro, le stelle in vista del 2023 sono ottime: le novità ci sono, presto arriveranno dei cambiamenti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. Venere è contraria ancora per pochi giorni, quindi dovete mantenere la calma perché avete voglia di buttare tutto all’aria, soprattutto nel corso delle giornate di martedì o mercoledì. Già da venerdì qualcosa potrebbe cambiare in positivo. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di riflettere prima di iniziare un progetto e di fare attenzione al denaro.

PESCI

Cari Pesci, quattro stelle. Basta confusione in amore, ora avete finalmente la consapevolezza giusta. Ma dovete dimenticare il passato e andare avanti. Per quanto riguarda il lavoro, potrete ricevere delle risposte da metà dicembre, quindi devi pazientare senza disperare.

