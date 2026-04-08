Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 9 aprile 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 9 aprile 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, avete una marcia in più, ma dovete evitare di usarla nel modo sbagliato. Non tutto va affrontato con forza: alcune situazioni richiedono intelligenza e tempismo. Nel lavoro potrebbe arrivare una proposta o una sfida che vi stimola, ma valutate bene prima di dire sì. In amore siete più diretti, forse troppo: cercate di non essere impulsivi nelle parole.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 9 aprile 2026), giornata che vi invita a rallentare e a osservare. Non tutto è come sembra, e voi avete bisogno di certezze prima di muovervi. Nel lavoro meglio non prendere decisioni affrettate. In amore cresce il bisogno di stabilità, ma anche di autenticità: volete qualcosa di vero, non solo tranquillo.

GEMELLI

Cari Gemelli, siete in una fase di trasformazione mentale. Cambiate idea, rivedete situazioni, capite cose nuove. Nel lavoro questo può essere utile, ma anche confondere: prendetevi il tempo necessario. In amore, invece, è il momento di essere chiari: basta mezze misure.

CANCRO

Cari Cancro, giornata emotiva ma anche illuminante. Capite qualcosa che prima vi sfuggiva. Nel lavoro cercate di non farvi coinvolgere troppo dagli altri. In amore, invece, un gesto o una parola possono cambiare completamente l’atmosfera.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 9 aprile 2026), siete più riflessivi del solito, e questo vi rende più efficaci. Non avete bisogno di dimostrare, ma di scegliere. Nel lavoro qualcuno potrebbe riconoscere il vostro valore. In amore, invece, si apre una fase più sincera: meno apparenza, più sostanza.

VERGINE

Cari Vergine, giornata concreta ma con qualche sorpresa. Siete abituati a controllare tutto, ma oggi qualcosa sfugge… e potrebbe essere un bene. Nel lavoro un imprevisto può diventare un’opportunità. In amore lasciate spazio all’imprevisto.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: siete più riflessivi del solito, e questo vi rende più efficaci. Non avete bisogno di dimostrare, ma di scegliere.