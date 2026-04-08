Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 9 aprile 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 9 aprile 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sentite il bisogno di chiarezza. Non potete più restare in bilico tra due situazioni. Nel lavoro è il momento di prendere una decisione. In amore, un confronto può portare a una svolta importante. Avete una marcia in più, ma dovete evitare di usarla nel modo sbagliato. Non tutto va affrontato con forza: alcune situazioni richiedono intelligenza e tempismo. Nel lavoro potrebbe arrivare una proposta o una sfida che vi stimola, ma valutate bene prima di dire sì. In amore siete più diretti, forse troppo: cercate di non essere impulsivi nelle parole.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 9 aprile 2026), giornata intensa e molto lucida. Avete la capacità di capire tutto prima degli altri. Nel lavoro questo vi dà un vantaggio. In amore, però, attenzione a non chiudervi troppo: qualcuno ha bisogno di sentirvi più presenti.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete voglia di cambiare aria, anche solo mentalmente. La routine vi pesa e cercate stimoli nuovi. Nel lavoro può nascere un’idea interessante. In amore siete più sinceri, anche a costo di creare qualche scossa.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata di costruzione ma anche di revisione. State capendo cosa funziona davvero. Nel lavoro piccoli risultati vi danno fiducia. In amore serve più apertura: non potete sempre tenere tutto sotto controllo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 9 aprile 2026), avete intuizioni brillanti. Qualcosa si accende nella vostra mente e può cambiare prospettiva. Nel lavoro una vostra idea può fare la differenza. In amore, invece, serve più concretezza: meno parole, più fatti.

PESCI

Cari Pesci, giornata delicata ma importante. Sentite molto, ma questa volta riuscite anche a gestire meglio ciò che provate. Nel lavoro un’intuizione può guidarvi nella direzione giusta. In amore c’è una dolcezza più matura, meno fragile.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: giornata delicata ma importante. Sentite molto, ma questa volta riuscite anche a gestire meglio ciò che provate.