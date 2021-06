Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 17 giugno 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 17 giugno 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, nei rapporti siete molto prudenti ed è giusto così, d’altronde è un periodo delicato per tutti, quindi meglio fare le cose con calma e attenzione. Sul lavoro Saturno vi protegge e vi sostiene, per cui se avete dei progetti da realizzare, portateli avanti con entusiasmo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, se vivete una relazione lunga, potreste sentire un po’ di noia e poca voglia di finire nella solita routine. Ci sta, d’altronde siete un segno che ama le novità. Sul lavoro però non è il caso di avviare cambiamenti in questo periodo, perché avete Saturno contro.

GEMELLI

Cari Gemelli, è un periodo molto delicato in amore perché alcuni di voi faranno la triste scoperta di non avere accanto la persona giusta. Non è certo una bella cosa da realizzare, ma a quel punto non potete far altro che voltare pagina con coraggio. Sul lavoro ci vuole cautela e state alla larga da eccessive pressioni.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox la vostra relazione non va come vorreste e questo ovviamente vi mette di cattivo umore. Non riuscite a capire perché, ma evidentemente nei rapporti con il partner qualcosa si è rotto. Cercate di capire se ancora si può ricucire il rapporto o se è morto per sempre, in quel caso voltate pagina.

LEONE

Cari Leone, in amore è un periodo di forte agitazione. Voi d’altronde siete un segno focoso e che non ama farsi mettere i piedi in testa. Cercate di mantenere la calma e se necessario ridimensionarvi un po’. Spingere troppo sull’acceleratore non va bene. Inoltre avete Saturno contro, per cui è bene essere cauti sugli investimenti.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, la giornata parte alla grande e d’altronde avete la Luna nel segno che vi protegge. Preparatevi inoltre a vivere forti emozioni nel weekend. Sul lavoro avete stelle favorevoli e positive. Mantenete la calma e affrontate tutto con ottimismo.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: le stelle vi assistono e vi regalano forti emozioni.

