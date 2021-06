Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 17 giugno 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 17 giugno 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore ci sono molte meno polemiche rispetto al recente passato e questa è già un’ottima cosa. Preparatevi quindi a vivere un weekend all’insegna della passione. Sul lavoro Saturno è in ottimo aspetto. Inizia infatti per voi un periodo molto positivo e di ripresa, dopo una fase di buio.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (17 giugno), preparatevi a vivere emozioni molto forti, specie in amore, in particolare per chi è single da una vita. Sul lavoro non avete ottenuto delle risposte che vi sareste aspettati e questo vi dispiace non poco. Abbiate ancora pazienza ma al tempo stesso non insistete troppo.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, chi ha una storia da tanto tempo può presto togliersi belle soddisfazioni. D’altronde state curando la vostra relazione con amore e attenzione, e i frutti non mancheranno. Sul lavoro molto c’è da fare soprattutto a causa del vostro carattere esuberante. Evitate incidenti diplomatici e impegnatevi a mantenere la calma.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, in questo periodo siete parecchio nervosi e stressati, per cui cercate di non discutere inutilmente con chi vi circonda. In ambito lavorativo invece le cose vanno meglio: avete ritrovato un po’ di serenità e in più e quello che fate tutto sommato vi piace.

ACQUARIO

Cari Acquario, una giornata da prendere con le pinze perché avrete la Luna contraria, per cui meglio agire con prudenza. Potrebbero esserci cambiamenti non da poco da affrontare. Schiena dritta e pedalare. Le cose presto andranno per il meglio. Sul lavoro massima attenzione nei rapporti interpersonali, evitate inutili litigi.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, in questa giornata dovrete risolvere discussioni e tensioni non di poco conto. Sul lavoro avete tanta voglia di discutere, anche se a volte sarebbe meglio mordersi la lingua. Cercate di non innervosirvi troppo e fare attenzione a mantenere rapporti sereni con chi vi circonda.

L’OROSCOPO DI FOX 2021

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 17 GIUGNO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: ottime notizie in arrivo per i single.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA