Oroscopo Paolo Fox della settimana 14 – 20 giugno 2021

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 14 al 20 giugno 2021) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 14 giugno al 20 giugno 2021 trovate online.

ARIETE

Cari Ariete, durante questa settimana sarà meglio essere prudenti in amore, soprattutto con i nati sotto il segno della Bilancia e del Capricorno. Da tre settimane state prendendo tutto così come viene, gli uomini stanno facendo buon viso a cattivo gioco, mentre le donne sono più nervose. Occhio alle giornate di sabato e domenica. Per quanto riguarda il lavoro, tutto sta procedendo a rallentatore…

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, previste quattro stelle nella “speciale” classifica dell’astrologo. Siete un po’ agitati in amore, ma è “colpa” del nuovo transito di Marte contrario. Cercate di coltivare le amicizie e di approfittare delle nuove occasioni. Per quanto riguarda il lavoro, il periodo è ottimo per chi entro l’estate deve portare a termine qualcosa di importante. Marte torna nel segno e in arrivo ci sono nuove responsabilità.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. Mercurio è dalla vostra parte e per l’amore questo significa che stanno per arrivare ottime notizie. Avete voglia di lasciarvi andare e di fare nuove conoscenze, ora che siete molto energici e positivi. Capitolo lavoro: l’oroscopo è positivo, soprattutto per le collaborazioni nelle giornate di mercoledì e giovedì.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

CANCRO

Cari Cancro, cinque stelle. Il periodo è positivo in amore, soprattutto perché Venere è nel vostro segno e mercoledì siete molto passionali. Non isolatevi, cercate l’amore e lasciatevi andare anche a un’emozione temporanea. Fondamentali i rapporti con i nati sotto il segno dei Pesci o della Vergine. Capitolo lavoro: le decisioni che prendete ora potrebbero essere importanti in vista del prossimo anno.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. Marte sta transitando nel vostro segno e questo porterà belle emozioni in amore. Favoriti i nuovi incontri, ma occhio a non scambiare le nuove conoscenze come sentimenti eterni. Lavoro? I soldi scarseggiano e Saturno e Urano non sono dalla vostra parte. Cercate di fare attenzione.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle. In amore stete vivendo una relazione un po’ ambigua, ma forse non siete in grado di concedervi del tutto. Cercate di capire cosa è successo, di fare chiarezza. Tra l’altro, la Luna da mercoledì sarà nel vostro segno e vi aiuterà a parlare con chi dovrà darvi delle spiegazioni.

BILANCIA

Cari Bilancia, tre stelle. È arrivato il momento di fare chiarezza, soprattutto se stete vivendo “due” storie. C’è un po’ di agitazione dentro di voi e soprattutto nel weekend il vostro umore non sarà dei migliori. Per quanto riguarda il lavoro, le giornate pesanti sono quelle di inizio settimana: ricordate che non sempre conviene accontentare tutti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, vi attende una settimana da cinque stelle. In amore le idee sono chiare, ora che Venere è in aspetto interessante e la Luna tra sabato e domenica sarà dalla vostra parte. Favoriti i nuovi incontri, lasciatevi andare anche se siete attratti fisicamente da una persona che conoscete molto poco. Capitolo lavoro: la situazione non è male e potreste anche superare un ostacolo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. Amore? Ora siete delle persone nuove: le storie che avete chiuso fanno parte del passato, ma d’altra parte voi amate tanto le novità. Fate attenzione alle giornate di giovedì e venerdì, anche se la situazione è intrigante per fare nuovi incontri. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono nuove opportunità.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, tre stelle. Cercate di evitare le discussioni inutili con i nati sotto il segno del Cancro o dell’Ariete. Non arrabbiatevi per una persona che in realtà non merita la vostra attenzione. I rapporti conflittuali sapete come gestirli. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di recuperare denaro e tutto andrà meglio dalla giornata di mercoledì.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. Le storie nate nel mese di maggio non bisogna lasciarle andare via. Capitolo lavoro: siete stanchi di fare sempre le stesse cose e Marte in opposizione non farà altro che alimentare la tensione, che tenderà a diminuire martedì. Cercate di rimettervi in gioco.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. La situazione amorosa sta migliorando e Venere sarà in aspetto interessante. Sul lavoro, Giove e Venere sono favorevoli: avrete una buona idea e potreste anche rilanciare un’attività.

