Ultimo aggiornamento ore 10:12
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 9 novembre 2025

di Giovanni Macchi
Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 9 novembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 9 novembre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, il fine settimana che state vivendo è caratterizzato da un grande entusiasmo. Le stelle in queste ore favoriscono iniziative personali e la voglia di mettersi in gioco. Capitolo lavoro: alcune questioni possono finalmente trovare soluzione. Chi è in coppia vivrà momenti di passione e complicità.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 9 novembre 2025), state vivendo un fine settimana tranquillo ma molto produttivo. Le stelle aiuteranno a gestire le relazioni con calma e diplomazia. Per quanto riguarda il lavoro, questo è il momento di pianificare e portare avanti progetti importanti.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, fine settimana particolarmente vivace e dinamico. Le energie in queste ore di novembre favoriscono incontri e momenti di condivisione. Per quanto riguarda il lavoro, nuove idee o collaborazioni possono rivelarsi importanti. Datevi da fare.

CANCRO

Cari Cancro, vi attendono delle giornate di riflessione e introspezione. Le stelle suggeriscono di comunicare chiaramente con chi vi sta accanto e di chiarire eventuali dubbi. Capitolo lavoro: la costanza e l’attenzione ai dettagli saranno premiate in queste ore di novembre.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 9 novembre 2025), state affrontando il fine settimana con grande energia e vitalità. Per quanto riguarda il lavoro, progetti importanti possono muovere passi avanti, mentre in amore le coppie vivranno momenti di passione e complicità.

VERGINE

Cari Vergine, il fine settimana che state vivendo porta concentrazione e produttività. Per quanto riguarda il lavoro, le iniziative mirate e la precisione saranno premiate. Chi ha vissuto tensioni potrà finalmente chiarire e ritrovare equilibrio.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: il fine settimana porta concentrazione e produttività.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
