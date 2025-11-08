Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 9 novembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 9 novembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, fine settimana particolarmente favorevole per relazioni e nuove opportunità. Il dialogo sarà fondamentale: le coppie ritroveranno armonia. Capitolo lavoro: idee e collaborazione porteranno vantaggi. La giornata di domani, domenica 9 novembre, invita a socializzare e a dedicarsi ai piaceri della vita.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 9 novembre 2025), state vivendo un fine settimana intenso, un weekend di passione e determinazione. Per quanto riguarda il lavoro, le iniziative personali possono portare risultati concreti, ma dovete darvi da fare.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, fine settimana di inizio novembre pieno di entusiasmo e nuove possibilità. Per quanto riguarda il lavoro, le stelle sostengono progetti creativi e iniziative originali. Chi è single può vivere incontri interessanti, guardatevi intorno.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, questo fine settimana di inizio mese richiede concentrazione e organizzazione. Più del solito… Per quanto riguarda il lavoro, le iniziative procedono bene grazie alla costanza e alla determinazione. In amore, la sincerità rafforza i legami, ma starà a voi fare il primo passo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 9 novembre 2025), periodo particolarmente creativo e stimolante per molti di voi. Per quanto riguarda il lavoro, nuove idee trovano spazio e riconoscimento. La sincerità sarà premiata in amore.

PESCI

Cari Pesci, fine settimana di inizio novembre 2025 intenso dal punto di vista emotivo. Ascoltare il cuore sarà fondamentale per gestire le relazioni nel corso di questo weekend. Per quanto riguarda il lavoro, l’intuito aiuterà a trovare soluzioni efficaci a eventuali problemi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: periodo creativo e stimolante.