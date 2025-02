Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 23 febbraio 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 23 febbraio 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, questa giornata di fine febbraio sarà un po’ particolare: attenzione perché vi sentirete divisi tra due stati d’animo, la voglia di fare e l’agitazione. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano buone notizie.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 23 febbraio 2025), la voglia di portare avanti i propri progetti è forte quindi avanti con questa grinta e tigna. Solo alcuni dettagli su contratti o modalità di collaborazione dovranno essere rivisti nel giro di poche ore. Bene anche l’amore.

GEMELLI

Cari Gemelli, in questa giornata di febbraio ci potrebbe essere un po’ di confusione e instabilità in amore. Per quanto riguarda il lavoro, la vera svolta arriverà con l’inizio di marzo con decisioni da prendere e grandi cambiamenti. Fatevi trovare pronti ma valutate pro e contro prima di effettuare cambiamenti troppo grossi.

CANCRO

Cari Cancro, sarete abbastanza agitati ma niente paura, è solo un momento passeggero. Non riversate la rabbia interiore nella vita privata, piuttosto sfruttatela per dare di più sul lavoro. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 23 febbraio 2025), vi sentite meno decisi del solito. Se non sapete bene come muovervi in amore o sul lavoro, ascoltate per una volta il consiglio degli altri. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani nel corso delle prossime ore.

VERGINE

Cari Vergine, avete voglia di cambiamenti in amore: qualcosa non sta funzionando ma cercate la radice del problema per risolverlo. Per quanto riguarda il lavoro, tutto procede bene. Attenzione a non fare il passo più lungo della gamba e prendere decisioni affrettate o poco ponderate.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 23 FEBBRAIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: avete voglia di cambiamenti nella vostra vita, specie in amore, ma non siate frettolosi.