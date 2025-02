Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 23 febbraio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 23 febbraio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, questo è il momento giusto per prendervi più cura degli amici, oltre che dell’amore. Organizzate qualcosa di bello con le persone che vi sono più vicine e non pensate solo al lavoro. Dovete imparare a coltivare gli affetti, non esiste solo il guadagno. Svago e relax devono essere la parole d’ordine nel corso delle prossime ore.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 23 febbraio 2025), in questa giornata di fine mese sarebbe meglio non essere troppo frettolosi sia in amore che sul lavoro. Sentite il bisogno di vivere emozioni forti ma è meglio non calcare la mano.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in questa giornata di fine febbraio potreste essere vittima di diverse critiche, state quindi alla larga dalle persone negative e cercate il bello nelle cose che avete. Se c’è stato un litigio in amore si risolverà prima di quanto pensiate. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Ci saranno ottime opportunità di successo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il cielo parla di bei regali e belle emozioni nel corso delle prossime ore. Godetevele tutte. Per quanto riguarda il lavoro, bisogna stare un po’ più attenti, soprattutto con le parole. Rischiate di dire qualche parola di troppo e poi pentirvene. Contate fino a dieci prima di aprire bocca.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 23 febbraio 2025), vi aspetta una giornata molto bella per i sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, siete soddisfatti di ciò che state facendo: avanti così.

PESCI

Cari Pesci, in questa giornata di fine febbraio meglio essere cauti in amore. Per quanto riguarda il lavoro, vi state impegnando molto e forse avete trascurato un po’ l’amore. Cercate di rifarvi organizzando qualcosa di bello nel fine settimana. Magari una gita o una bella sorpresa da organizzare al proprio partner.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 23 FEBBRAIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: giornata ottima per i sentimenti, vedrete che l’amore sboccerà.