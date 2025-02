Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 17 al 23 febbraio 2025

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 17 al 23 febbraio 2025) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 17 al 23 febbraio 2025 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, per voi si preannuncia una settimana di grande energia. Sentirete il bisogno di fare dei cambiamenti, sia nel lavoro sia nella vita personale. Le stelle vi spingono ad agire con determinazione e a non lasciare che le difficoltà vi fermino.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, vi attende una settimana di introspezione, ideale per riflettere su voi stessi e sul vostro futuro. Le stelle favoriscono la crescita interiore e la realizzazione di sogni a lungo termine. In amore, ci potrebbero essere piccoli malintesi.

GEMELLI

Cari Gemelli, per voi si preannuncia una settimana dinamica. Potreste trovarvi ad affrontare nuove sfide professionali e personali. Sarà importante rimanere concentrati sugli obiettivi senza farvi distrarre troppo dalle emozioni.

CANCRO

Cari Cancro, periodo di stabilità. Nel corso dei prossimi giorni vi sentirete più sicuri di voi, soprattutto riguardo alle decisioni professionali. È il momento giusto per fare un passo in avanti nella carriera.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (17-23 febbraio 2025), periodo interessante in cui avrete molte opportunità per mettervi in evidenza. Le vostre idee saranno apprezzate, ma dovrete fare attenzione a non essere troppo arroganti.

VERGINE

Cari Vergine, presto dovrete concentrarvi sulla realizzazione dei vostri progetti. In arrivo un periodo positivo dal punto di vista lavorativo, con nuove opportunità in arrivo. Le stelle vi incoraggiano a non essere troppo critici con voi stessi e con gli altri.

BILANCIA

Cari Bilancia, al via una settimana ricca di incontri. Vi sentirete più socievoli e aperto verso gli altri. Ora le stelle favoriscono le relazioni sociali e le collaborazioni professionali. In amore, vi sentirete attratti da una persona che condividerà i vostri stessi interessi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, periodo di riflessione in arrivo. Vi troverete a dover fare i conti con alcune scelte importanti. Le stelle vi invitano a non agire in modo impulsivo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, presto sentirete una grande energia che vi spingerà ad affrontare nuove sfide. Sarà una settimana favorevole per i progetti creativi e per tutto ciò che riguarda la vostra realizzazione personale.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, prende il via una settimana di lavoro e dedizione. Nel corso delle prossime ore vi concentrerete soprattutto sulla carriera, cercando di fare progressi concreti. In amore, sarete più introversi, ma la vostra stabilità sarà apprezzata dal partner.

ACQUARIO

Cari Acquario, settimana all’insegna della creatività e delle nuove idee. Le stelle favoriscono la comunicazione e l’espressione di sé. In amore ci sarà spazio per la serenità e la crescita, ma fate attenzione a non essere troppo distaccati.

PESCI

Cari Pesci, settimana intensa. Le stelle vi spingono a riflettere sui vostri obiettivi a lungo termine. Potreste sentirvi più emotivi del solito, questo vi aiuterà a comprendere meglio voi stessi.

