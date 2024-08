Tony Effe e Giulia De Lellis non si nascondono più: paparazzati insieme in Puglia

Tony Effe e Giulia De Lellis non si nascondono più: paparazzati insieme

Nonostante le smentite di entrambi, Tony Effe e Giulia De Lellis farebbero coppia fissa: è quanto emerge dalle foto pubblicate in esclusiva da Chi che immortalano i due in vacanza insieme in Puglia.

Il rapper e l’influencer sono stati paparazzati all’interno del resort Borgo Egnazia dove stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza.

“Hanno smentito di fare coppia e per tutta l’estate si sono nascosti incontrandosi col favore delle tenebre – scrive il magazine diretto da Alfonso Signorini – Ma ultimamente il desiderio di stare insieme è stato più forte di quello di non alimentare le voci. Così l’influencer e il trapper sono scappati in Puglia per una vacanza”.

I due, che si professano solamente amici, non è la prima volta in questa estate che vengono visti in coppia. Lo scorso giugno, infatti, il settimanale Chi li aveva paparazzati a Napoli, dove i due si erano recati per assistere al concerto di Geolier.

“Una lunga notte cominciata con il concerto di Geolier e proseguita in giro per la città fino all’alba” scriveva il settimanale di cronaca rosa.

Poi era stata la volta del matrimonio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser durante il quale l’influencer si era appropriata della giacca del rapper rivelando una certa confidenza.

Di recente, invece, era emersa un’indiscrezione secondo la quale, Praya di Gallipoli, i due “erano abbracciati nel backstage prima che Tony cantasse”.