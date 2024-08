Giulia De Lellis e Tony Effe avvistati ancora insieme: “Erano abbracciati nel backstage”

Giulia De Lellis e Tony Effe avvistati ancora insieme

Giulia De Lellis e Tony Effe sono stati avvistati di nuovo insieme: i due, che si professano solamente amici, non è la prima volta in questa estate che vengono visti in coppia.

Lo scorso giugno, infatti, il settimanale Chi li aveva paparazzati a Napoli, dove i due si erano recati per assistere al concerto di Geolier.

“Una lunga notte cominciata con il concerto di Geolier e proseguita in giro per la città fino all’alba” scriveva il magazine diretto da Alfonso Signorini.

Poi era stata la volta del matrimonio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser durante il quale l’influencer si era appropriata della giacca del rapper rivelando una certa confidenza.

Qualche giorno fa, invece, secondo quanto aveva rivelato l’esperta di gossip Deianira Marzano, i due erano stati avvistati nuovamente insieme in Sardegna, a Olbia, in occasione del Red Valley Festival dove lui si esibiva.

L’ultimo avvistamento risale a qualche ora fa, al Praya di Gallipoli, dove, secondo quanto segnala un utente, i due “erano abbracciati nel backstage prima che Tony cantasse”.

I due continuano a professarsi amici, ma i continui avvistamenti fanno sorgere un dubbio tra gli utenti che ritengono possa esserci qualcosa in più.