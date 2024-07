Il vestito indossato da Giulia De Lellis fa discutere: “Cafona”

Non è passato inosservato l’abito indossato da Giulia De Lellis in occasione del matrimonio tra Cecilia Rodríguez e Ignazio Moser: l’influencer, infatti, è stata aspramente criticata sul web per il suo outfit.

Anche Giulia De Lellis, così come altri personaggi noti, era presente alle nozze tra il figlio dell’ex ciclista e la sorella di Belen che si sono celebrate in una villa a pochi passi da Firenze, in Toscana.

L’influencer ha postato sui suoi social l’abito scelto per l’occasione: un vestito trasparente e rosa che non è passato inosservato sul web proprio per le sue trasparenze.

Sui social, infatti, circola un’immagine che ritrae Giulia De Lellis di spalle e che mostra le trasparenze che mettono in risalto il fisico dell’ex volto di Uomini e Donne.

Scelta che, come detto, è stata criticata sul web. “Ma la De Lellis ha capito che era un matrimonio?” è uno dei commenti che si leggono sui social. E ancora: “Lei è vestita per andare fare aperitivo in spiaggia al tramonto”.

“La De Lellis è la dimostrazione vivente che ci si può arricchire quanto si vuole, acquistare i migliori vestiti ma se si è coatte, tali si rimane. Ma si può andare ad un matrimonio conciata così?” è un altro dei commenti che si leggono in Rete.

C’è chi dà all’influencer della “cafona” e chi sottolinea “il cattivo gusto dei ricchi”. Un utente, invece, chiama in causa le autorità: “Arrestatela”.