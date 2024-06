Giulia De Lellis rivela perché non ha più contatti con Chiara Ferragni: “Si è offesa”

Giulia De Lellis rivela perché non ha più contatti con Chiara Ferragni

Giulia De Lellis e Chiara Ferragni non hanno più contatti per via di una battuta fatta sui social dalla prima, che evidentemente non è stata gradita dall’ex moglie di Fedez.

A rivelarlo è stata la stessa Giulia De Lellis nel corso di un’intervista a Fanpage. “Credo che lei ci sia rimasta male perché una volta ho pubblicato tra le stories una battuta di Selvaggia Lucarelli che mi fece molto ridere. Era lo screen di un articolo che diceva ‘Parliamo del marito di Chiara Ferragni, Fabio Maria Damato’ ha spiegato l’influencer.

“Io dopo le scrissi un messaggio in cui le dicevo ‘spero che tu non te la sia presa’. E invece lei se l’era presa e aveva smesso di seguirmi. Io non ho nulla contro di lei. Poi ha iniziato a mettere un po’ di like sciocchi sul mio conto e a quel punto smisi anche io di seguirla” ha aggiunto Giulia De Lellis.

L’influencer, poi, ha rivelato di essere single e di non avere una storia da sei mesi ma solamente delle “belle frequentazioni”. Proprio nelle scorse ore, però, Giulia De Lellis è stata fotografata insieme al rapper Tony Effe con il quale, dopo aver assistito al concerto di Geolier, avrebbe trascorso diverse ore a Napoli.