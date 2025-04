Cristina D’Avena: “Il mio ex fidanzato mi tradì con la mia migliore amica, mi piacciono i belli e dannati”

Ospite del programma di Alessia Marcuzzi, Obbligo o Verità, Cristina D’Avena ha rivelato alcuni retroscena sulla sua vita privata. Riguardo alla sua vita sentimentale ha dichiarato: “Ho adulti che mi seguono dagli anni ’80, poi, ci sono i ragazzi e i bambini che sono i più gelosi! Mi chiedono sempre se sono fidanzata”. La cantante, poi, ha spiegato di aver scoperto in passato un doloroso tradimento: “Il mio ex mi tradì con la mia migliore amica”. Oggi, Cristina D’Avena è “innamorata e fidanzata e anche da un po’ di anni”.

L’interprete, poi, rivela qual è il suo più grande rimpianto: “Ho un rimpianto grande perché, in passato, ho ascoltato una mia amica un po’ pettegola che mi aveva parlato male di un’altra amica, io le ho creduto ma ho perso quest’altra persona perché, alla fine, non erano vere quelle voci e di questo mi dispiace molto, avrei dovuto essere più cauta nei miei giudizi”. Alla domanda se ci sia un personaggio dei cartoni animati che non ha mai amato, Cristina D’Avena ha risposto: “Non parliamo di eroine, ma c’è un orsetto lavatore che non mi è mai piaciuto. Parlo di Rascal, a me non piaceva per niente. Tra l’altro non solo lui, ma non mi piaceva nemmeno la sigla, non so perché, non la cantavo volentieri, non mi faceva impazzire. Invece amavo tantissimo Licia, infatti poi sono stata Licia”.

“Chi preferivo tra Terence e Anthony in Candy Candy? A me piacciono i belli e dannati, quelli troppo perfettini e sdolcinati non mi sono mai piaciuti e quindi preferisco Terence. Una mia sigla perfetta per un momento d’amore tra due persone? Tra le mie direi Occhi di Gatto. La musica è seducente, parla di tre ragazze bellissime. Se io ho mai messo una mai sigla in una mia nottata? No non è mai successo sono sincera” ha concluso la cantante.