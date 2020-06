“Stefano ha tradito Belen”, il commento dell’amico che inchioda De Martino

Secondo un commento scritto su Instagram da un amico di Stefano De Martino, lui avrebbe tradito Belen Rodriguez. Tante voci si sono rincorse sui motivi della separazione tra Belen e Stefano, adesso però sembra trovare conferma quella che vuole la showgirl argentina tradita dal ballerino napoletano. Sui social è apparso un commento di un ragazzo che diceva di essere “un amico di Stefano”.

Nel commento – cancellato in fretta e furia – si leggeva: “Sono un amico di Stefano molti di voi ci hanno visto anche insieme nelle foto. Adesso basta però. Ok, l’ha tradita, so anche con chi, e se l’ha fatto significa che aveva le sue buone ragioni. Presto spiegheranno entrambi le ragioni. Belen però ha sbagliato molto prima”.

Per il momento restano tutte indiscrezioni anche perché i due protagonisti non si sono ancora esposti chiaramente. Che alla base della rottura tra Belen e Stefano De Martino ci fosse un tradimento di lui si era parlato già precedentemente. Novella 2000 però parla di un “segreto inconfessabile”, non ancora scoperto. Si legge sul rotocalco: “Molti amici dicono che alla base della crisi ci sia un segreto inconfessabile”.

