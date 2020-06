La dedica di Belen dopo la rottura con Stefano: “Per i coraggiosi e i sinceri”

Dopo la rottura con Stefano De Martino, Belen Rodriguez su Instagram posta una nuova foto con una sorta di dedica: “Per non perderti. Per i coraggiosi e i sinceri”. La foto arriva dopo le indiscrezioni che volevano Belen vicina a Mattia Ferrari. Proprio la showgirl aveva smentito le voci con una battuta e specificando che “il signor Mattia, il mio nuovo fidanzato naturalmente” fosse “leggermente gay”

La foto mostra Belen con una maglietta bianca e una salopette, gli occhi chiusi in una posa malinconica. La showgirl argentina scrive: “Che il tuo respiro sia potente, che il tuo ossigeno destabilizzi l’aria con una composizione molecolare superiore. Lascia la tua impronta. Lascia la tua impronta, per Te, per non perderti. Per i coraggiosi, per i puri, per i sinceri, per gli autentici. Fai una giravolta e lascia altre due impronte ancora cosicché qualcuno potrà imitare questa buona danza”.

Poi aggiunge: “Abbiamo fatto la traduzione di un piccolo frammento che ho scritto, così capite meglio ciò che penso, ciò che dico”. Non sono ancora chiari i motivi alla base della crisi tra Belen e Stefano De Martino. All’inizio si pensava ci fosse un tradimento ma era stata proprio la showgirl a smentire la voce in questione. Una fan scriveva: “Penso che ciò che si dice non sia vero. Il motivo della crisi è sicuramente un altro… Il vostro è un romanzo. Speriamo che si risolva” e Belen aveva commentato: “Ecco brava”.

