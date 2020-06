Belen Rodriguez confessa la verità sul presunto fidanzato Mattia Ferrari

Ma Belen è fidanzata oppure no? La bella argentina ha trascorso le ultime settimane lontana da Stefano De Martino. La coppia sta attraversando un momento di crisi e la showgirl ha deciso di fare chiarezza sull’identità del suo nuovo presunto fidanzato, Mattia Ferrari.

Attualmente, la showgirl è a Milano ed è stata avvistata spesso in compagnia di Mattia, scatenando immediatamente il gossip: ma è davvero il suo nuovo fidanzato? Possiamo parlare di nuova fiamma? A rispondere è proprio Belen, via Instagram Stories. La showgirl, comparendo al fianco di Mattia, ha spiegato con ironia: “C’è il signor Mattia, il mio nuovo fidanzato naturalmente, leggermente gay…”, Belen ha lanciato il sasso senza nascondere la mano, inquadrando poi il diretto interessato impegnato a passarsi la cipria sul viso. Santiago, presente alla scena, ha poi confermato le parole della mamma.

“Mattia sta truccando la Patty, è venuta proprio carina”, continua Belen, indicando Patrizia Griffini del Grande Fratello, sua grande amica, e mettendo un freno alla lingua del gossip. Mattia Ferrari non è dunque la nuova fiamma di Belen, ma è un giovane imprenditore, fondatore e proprietario della Arnold Creative Communications, un’agenzia che si occupa di comunicazione digitale e fornisce servizi personalizzati nel settore dei social media. Mattia quindi è una sorta di guru della comunicazione e del marketing digitale, soprattutto nel campo della moda. Nato a Venezia nel 1992, ha già collaborato con grandi firme come Moschino, Versace, H&M, Chopard, Scervino. Tra Belen e Mattia dunque non c’è nulla se non una bella amicizia.

Leggi anche:

1. Quella velenosa frase del fratello di Belen contro Stefano De Martino / 2. Stefano De Martino e la frecciatina a Belen su Instagram: il post cancellato / 3. Belen Rodriguez e Stefano De Martino, nuovi retroscena sulla crisi: “Abitudine a concedersi avventure”

Potrebbero interessarti Tabata, il gatto diventa una star dopo una diretta di Chiara Ferragni. Ora guadagna con le pubblicità Durante le riprese di Harry Potter l’attore Daniel Radcliffe andava a letto con le fan da ubriaco Michelle Hunziker è incinta? La risposta durante Striscia la Notizia