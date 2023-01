La furiosa lite in strada tra la madre di Piquè e Shakira | VIDEO

È tornata virale sul web una furiosa lite in strada tra Shakira e la madre di Piquè Montserrat Bernabeu.

Nel filmato, che risale a qualche anno fa, si vedono le due mentre discutono animatamente con la mamma dell’ex calciatore che prima tocca il volto dell’ormai ex nuora e poi la invita a tacere.

A scandalizzare i follower è anche il comportamento di Piquè che non fa nulla per dividere la madre e quella che allora era l’ex moglie nonché la mamma dei suoi due figli, Milan e Sasha.

“Quanto hai sopportato per amore” ha scritto un utente alla cantante colombiana commentando le immagini. “Sei uscita troppo tardi da quell’inferno” ha invece scritto un altro follower.

Che tra Shakira e la suocera i rapporti non fossero idilliaci era noto già da tempo. Non a caso nell’ormai famoso brano in cui la cantante umilia il suo ex Piquè e la sua nuova fidanzata, la 22enne Clara Chia Martì, Shakira cita anche i suoi ex suoceri.

“Mi hai lasciato i suoceri come miei vicini. I media alla mia porta. Pensavi di avermi ferito, mi hai reso più forte. Le donne non piangono più, fatturano. Dall’amore all’odio il passo è breve” è uno dei passaggi della canzone.

Non solo: di recente è diventato virale un video che ritrae un pupazzo di una strega situato su uno dei balconi dell’appartamento di Shakira, rivolto esattamente verso l’abitazione della ormai ex suocera. La cantante, infatti, vive ancora vicino ai suoi ex suoceri.