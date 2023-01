Tra Shakira e Clara Chia Martì spunta un terza donna: “È l’avvocato divorzista di Piquè”

Non solo Shakira: Piquè avrebbe tradito anche la sua nuova fidanzata

Non solo Shakira: l’ex calciatore Gerard Piquè avrebbe tradito anche la sua nuova fidanzata Clara Chia Martì con l’avvocatessa divorzista che ha curato proprio la separazione di Piquè con la cantante colombiana.

A lanciare l’indiscrezione è stato il fotografo spagnolo Jordi Martín che sui social ha pubblicato il profilo Instagram della donna taggando Piquè: “La conosci, Gerard? Non stupirti, quindi, se Shakira ti butta addosso il mondo intero”.

La donna in questione è Julia Puig Gali, avvocato 25enne con un master in diritto penale economico. Cugina del calciatore del Barcellona Riqui Puig, ex compagno di squadra di Piquè, la donna avrebbe lavorato direttamente al divorzio tra l’ex giocatore e Shakira.

Gossip / La replica di Piquè agli attacchi di Shakira: arriva a lavoro alla guida di una Twingo | VIDEO Gossip / Shakira ancora contro Piquè: spunta il pupazzo di una strega rivolto verso la casa della suocera | VIDEO

Secondo alcuni la relazione tra Piquè e Julia Puig Gali non sarebbe recente, ma risalirebbe addirittura a tre anni fa. Una relazione, dunque, intrapresa quando l’ex calciatore era sposato con Shakira ma non aveva ancora conosciuto Clara Chia Martì.

Secondo alcuni testimoni anonimi, intervistati dal magazine di gossip Socialitè, i due andavano spesso a ballare insieme trascorrendo molto tempo nel privè della discoteca: “Sappiamo tutti cosa è successo lì dentro”.

Intanto continua a spopolare la nuova canzone di Shakira, dal titolo I’m too big for you (Sono troppo grande per te ndr.), con la quale la cantante colombiana ha umiliato il suo ex compagno e la nuova fidanzata Clara Chia Martì, cantando frasi quali: “Zero rancore piccolo, ti auguro buona fortuna con la mia sostituta. Non so nemmeno cosa ti sia successo. Sei così strano che non riesco nemmeno a riconoscerti”.

E ancora: “Hai scambiato una Ferrari con una Twingo. Hai scambiato un Rolex con una Casio. Vai veloce, ma fai lavorare un po’ anche il cervello”.

Un durissimo attacco al quale hanno risposto sia la fidanzata dell’ex calciatore del Barcellona che lo stesso Piquè. Clara Chia Martì, infatti, ha postato l’emoticon dello sbadiglio in una storia sul suo profilo Instagram, che poi ha prontamente rimosso poco dopo.

Gerard Piquè, invece, ha replicato a Shakira durante una diretta su Twitch in cui, mostrando il suo orologio al polso, ha dichiarato: “Questo orologio è per la vita”.

E dopo la contro-replica di Shakira, che sul balcone del suo appartamento ha piazzato il pupazzo di una strega rivolto verso l’abitazione dei suoi ex suoceri, ora è arrivata la nuova risposta di Piquè.

L’ex giocatore, infatti, è stato immortalato in un video, diventato subito virale sui social, in cui si è presentato al campo di allenamento del suo nuovo progetto sportivo, la “Kings League”, un torneo di calcio a 7, alla guida di una Twingo.

Un modo per dire alla sua ex che lui tutto sommato alla Ferrari preferisce proprio la Twingo, l’utilitaria della casa automobilistica francese Renault.