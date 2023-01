Shakira ancora contro Piquè: spunta il pupazzo di una strega rivolto verso la casa della suocera | VIDEO

Shakira contro Piquè: pupazzo di una strega rivolto alla suocera | VIDEO

La telenovela Shakira-Piquè si arricchisce di un nuovo, clamoroso, dettaglio: la cantante colombiana, infatti, ha esibito su uno dei balconi del suo appartamento il pupazzo di una strega rivolto esattamente verso l’abitazione della ormai ex suocera.

Shakira, infatti, vive ancora vicino ai suoi ex suoceri, così come tra l’altro confermato nell’ultima canzone dell’interprete, dal titolo I’m too big for you (Sono troppo grande per te ndr.), in cui la colombiana canta: “Mi hai lasciato i suoceri come miei vicini. I media alla mia porta. Pensavi di avermi ferito, mi hai reso più forte. Le donne non piangono più, fatturano. Dall’amore all’odio il passo è breve”.

In un video circolato sui social e ripreso anche da alcune emittenti spagnole, si vede il pupazzo di una strega esposto sul balcone della casa di Shakira, il quale, secondo il presentatore Jordi Basté, è rivolto verso la cucina della casa dei suoceri.

La guerra di Shakira contro Piquè quindi continua. La cantante ha già fatto discutere per i versi contenuti nel suo ultimo brano in cui attacca il suo ex e la sua nuova fidanzata, Clara Chia Martì, cantando frasi quali: “Zero rancore piccolo, ti auguro buona fortuna con la mia sostituta. Non so nemmeno cosa ti sia successo. Sei così strano che non riesco nemmeno a riconoscerti”.

E ancora: “Hai scambiato una Ferrari con una Twingo. Hai scambiato un Rolex con una Casio. Vai veloce, ma fai lavorare un po’ anche il cervello”.

Un durissimo attacco al quale hanno risposto sia la fidanzata dell’ex calciatore del Barcellona che lo stesso Piquè.

Clara Chia Martì, infatti, ha postato l’emoticon dello sbadiglio in una storia sul suo profilo Instagram, che poi ha prontamente rimosso poco dopo.

Gerard Piquè, invece, ha replicato a Shakira durante una diretta su Twitch in cui, mostrando il suo orologio al polso, ha dichiarato: “Questo orologio è per la vita”.