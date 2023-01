“Sempre meglio la Twingo che una delle nostre”: l’ironia di Taffo sullo scontro tra Shakira e Piquè

Scontro tra Shakira e Piquè, l’ironia dell’agenzia di pompe funebri Taffo

Lo scontro tra Shakira e Piquè non è passato inosservato sui social: dopo il botta e risposta tra i due, infatti, sul web sono iniziati a circolare meme e battute anche a scopo pubblicitario, così come nel caso di Taffo, l’agenzia di pompe funebri nota per le sue irriverenti operazioni di marketing.

Taffo, infatti, ha pubblicato sui suoi profili social la foto di un carro funebre con la seguente scritta: “Sempre meglio la Twingo che una delle nostre”.

“L’amore non è eterno, ma le corna e la bara sì” recita la didascalia del post pubblicato dall’agenzia di pompe funebri.

Il riferimento è alla nuova canzone di Shakira, dal titolo I’m too big for you (Sono troppo grande per te ndr.), in cui la cantante colombiana ha attaccato sia il suo ex compagno Piquè che la sua nuova fidanzata Clara Chia Martì.

Nel suo nuovo brano, infatti, l’interprete canta: “Zero rancore piccolo, ti auguro buona fortuna con la mia sostituta. Non so nemmeno cosa ti sia successo. Sei così strano che non riesco nemmeno a riconoscerti”.

E ancora: “Hai scambiato una Ferrari con una Twingo. Hai scambiato un Rolex con una Casio. Vai veloce, ma fai lavorare un po’ anche il cervello”.

Un durissimo attacco al quale hanno risposto sia la fidanzata dell’ex calciatore del Barcellona che lo stesso Piquè.

Clara Chia Martì, infatti, ha postato l’emoticon dello sbadiglio in una storia sul suo profilo Instagram, che poi ha prontamente rimosso poco dopo.

Gerard Piquè, invece, ha replicato a Shakira durante una diretta su Twitch in cui, mostrando il suo orologio al polso, ha dichiarato: “Questo orologio è per la vita”.