Piquè replica a Shakira: “Questo orologio è per tutta la vita” | VIDEO

Dopo la replica della sua nuova fidanzata Clara Chia Martì, anche Piquè ha risposto a Shakira dopo gli attacchi della cantante colombiana nella sua nuova canzone dal titolo I’m too big for you (Sono troppo grande per te ndr.).

Nel suo nuovo brano, infatti, la cantante colombiana aveva umiliato il suo ex: “Dici di essere un campione. E quando avevo bisogno di te hai dato la tua versione peggiore. Scusa piccolo, avrei dovuto buttarti fuori un po’ di tempo fa. Un lupo come me non è per i principianti. Un lupo come me non è per ragazzini come te, sono troppo buona per te ed è per questo che stai con qualcuno proprio come te”.

Poi l’attacco alla nuova compagna di Piquè, che sarebbe stata l’origine della rottura tra i due dopo 12 anni di amore: “Zero rancore piccolo, ti auguro buona fortuna con la mia sostituta. Non so nemmeno cosa ti sia successo. Sei così strano che non riesco nemmeno a riconoscerti”.

Gossip / “Hai scambiato una Ferrari con una Twingo”: la fidanzata di Piquè replica alle accuse di Shakira

E ancora: “Hai scambiato una Ferrari con una Twingo. Hai scambiato un Rolex con una Casio. Vai veloce, ma fai lavorare un po’ anche il cervello”.

La replica di Piquè a Shakira è arrivata durante una diretta su Twitch durante la quale ha presentato il suo nuovo progetto sportivo, la “Kings League”, un torneo di calcio a 7.

L’ex calciatore, quindi, ha annunciato che Casio, l’orologio citato da Shakira nel suo brano e paragonato in maniera dispregiativa con un Rolex, sarebbe stato il nuovo sponsor del torneo.

“Questo orologio è per la vita” ha esclamato Piquè indicando il Casio al polsino e facendo intendere, quindi, che la sua relazione con Clara Chia Martì è serie e non una scappatella come lasciato intendere da Shakira nella sua canzone.