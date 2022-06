Shakira e Piqué in crisi, parla la coppia: “È vero, ci stiamo separando”

“È vero, ci stiamo separando”: dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, la cantante Shakira e il calciatore Gerard Piqué hanno confermato di essere in crisi.

“Siamo spiacenti di confermare che ci stiamo separando. Per il benessere dei nostri figli, che sono la nostra massima priorità, vi chiediamo di rispettare la loro privacy. Grazie per la vostra comprensione” si legge in un comunicato diffuso dalla coppia.

I due si erano conosciuti nel 2010, in occasione del Mondiale di calcio in Sudafrica, il cui inno ufficiale era stato interpretato proprio dalla cantante colombiana.

La fine della relazione, durata 12 anni e arricchita dalla nascita di due figli, Milan e Sasha, sarebbe stata causata da un tradimento del calciatore.

Secondo alcuni quotidiano spagnoli, infatti, il difensore del Barcellona avrebbe tradito la compagna con una 20enne, che lavora come hostess di eventi.