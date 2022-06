Shakira e Gerard Piqué sarebbero in crisi. Secondo il quotidiano spagnolo El Periodico, la cantante 45enne avrebbe infatti scoperto un tradimento del calciatore, 35. Motivo per cui quest’ultimo pare sia tornato a vivere nel suo vecchio appartamento, sito in zona Muntaner, a Barcellona.

“Piqué è stato visto più volte con una giovane donna e questo avrebbe portato il giocatore a trasferirsi nel suo appartamento da scapolo, dato che Shakira sarebbe stata a conoscenza di quegli appuntamenti e si sarebbe infuriata”, si legge sul giornale spagnolo. Secondo quanto riporta El periodico, la donna con la quale Piqué avrebbe tradito Shakira è “una giovane bionda sui 20 anni. Sta studiando e lavora come hostess di eventi”, scrivono i giornalisti spagnoli.

Shakira e Piqué si sono incontrati per la prima volta 12 anni fa, in occasione dei Mondiali di calcio in Sudafrica. Nell’ultimo periodo sono trapelati diversi segnali che lasciano pensare ad una presunta separazione. La cantante è andata due volte in vacanza a Ibiza con i figli Milan e Sasha. Senza il difensore del Barcellona. Ma non solo: il calciatore è solito frequentare con alcuni amici i night club e diverse volte sarebbe stato avvistato con altre donne. Poi un altro indizio, la nuova canzone “Te Felicito” della cantante. Una strofa del brano recita: “Non sopporto le persone con due facce/ Ho messo le mani sul fuoco per te/ La ferita che mi hai inferto non mi ha tagliato la pelle, ma mi ha aperto gli occhi, li ho rossi per aver pianto così tanto per te”.