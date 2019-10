Il nipote di Shakira gioca nell’Andorra, la squadra di calcio di Piquè

Sta facendo discutere tutta la Spagna la notizia secondo cui Tarik Antonio Mebarak, nipote della cantante Shakira, ha firmato un contratto con l’Andorra, la squadra di calcio di proprietà del calciatore del Barcellona e compagno dell’artista colombiana Gerard Piqué.

Il 19enne colombiano, che in passato ha giocato nelle giovanili dell’Atlético Junior de Barranquilla e con il Santa Fe de Bogotà, da questa stagione ha iniziato a giocare per la seconda squadra del Principato, che milita nella quarta divisione catalana, ovvero l’ultima categoria del calcio regionale.

Mebarak, nipote di Piquè, è stato dunque “assunto” dallo zio acquisito per giocare nel club che il difensore spagnolo del Barcellona ha acquistato nel 2018 tramite il gruppo Kosmos, di cui è fondatore e azionista.

Secondo quanto riportato dai giornali spagnoli, il giocatore ha già fatto il suo debutto la scorsa domenica con la maglia dell’Andorra: Mebarak è rimasto in campo per tutti i 90 minuti della sfida vinta per 4-1 dalla squadra di Piquè, allenata da Carlos Sánchez.

Mebarak è il figlio di uno dei fratelli di Shakira. E in Spagna c’è già chi urla alla raccomandazione.

