Chi è Clara Chia Martì, la nuova fidanzata di Piquè attaccata da Shakira

Modella 22enne, Clara Chia Martì è la nuova fidanzata di Piquè salita alla ribalta del gossip in questi giorni per essere stata attaccata da Shakira nella nuova canzone di quest’ultima dal titolo I’m too big for you (Sono troppo grande per te ndr.).

Ma chi è la nuova fidanzata di Piquè? Clara Chia Martì ha 22 anni e vive a Barcellona. La giovane, dalle poche informazioni disponibili, ha studiato comunicazione d’impresa e pubblicità all’Università e lavora come hostess di eventi.