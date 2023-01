La replica di Piquè agli attacchi di Shakira: arriva a lavoro alla guida di una Twingo | VIDEO

Piquè replica a Shakira mettendosi alla guida di una Twingo | VIDEO

Nuova puntata della telenovela tra Piquè e Shakira con l’ex calciatore del Barcellona che si è presentato a lavoro alla guida di una Twingo in risposta agli attacchi della cantante colombiana.

Nella sua nuova canzone dal titolo I’m too big for you (Sono troppo grande per te ndr.), infatti, Shakira aveva umiliato il suo ex compagno e la nuova fidanzata di quest’ultimo, la 22enne Clara Chia Martì, cantando frasi quali: “Zero rancore piccolo, ti auguro buona fortuna con la mia sostituta. Non so nemmeno cosa ti sia successo. Sei così strano che non riesco nemmeno a riconoscerti”.

E ancora: “Hai scambiato una Ferrari con una Twingo. Hai scambiato un Rolex con una Casio. Vai veloce, ma fai lavorare un po’ anche il cervello”.

Un durissimo attacco al quale hanno risposto sia la fidanzata dell’ex calciatore del Barcellona che lo stesso Piquè. Clara Chia Martì, infatti, ha postato l’emoticon dello sbadiglio in una storia sul suo profilo Instagram, che poi ha prontamente rimosso poco dopo.

Gerard Piquè, invece, ha replicato a Shakira durante una diretta su Twitch in cui, mostrando il suo orologio al polso, ha dichiarato: “Questo orologio è per la vita”.

E dopo la contro-replica di Shakira, che sul balcone del suo appartamento ha piazzato il pupazzo di una strega rivolto verso l’abitazione dei suoi ex suoceri, ora è arrivata la nuova risposta di Piquè.

L’ex giocatore, infatti, è stato immortalato in un video, diventato subito virale sui social, in cui si è presentato al campo di allenamento del suo nuovo progetto sportivo, la “Kings League”, un torneo di calcio a 7, alla guida di una Twingo.

Un modo per dire alla sua ex che lui tutto sommato alla Ferrari preferisce proprio la Twingo, l’utilitaria della casa automobilistica francese Renault.