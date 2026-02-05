Rocío Muñoz Morales: “Con Raoul Bova non eravamo una coppia aperta. Iannone? Ha valori simili ai miei”

Dopo mesi di indiscrezioni e pettegolezzi, Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio e parla a ruota libera, dalla separazione da Raoul Bova alle foto con Andrea Iannone. Intervistata da Vanity Fair, l’attrice e conduttrice afferma che sulla fine della relazione con Raoul Bova “hanno parlato troppo tutti”. Lei spiega di aver “scelto di rimanere in silenzio per tutelare le mie figlie, e perché non mi apparteneva quello che mi stava succedendo intorno, così grottesco e sgradevole”. Rocío, quindi, rivela: “Siamo stati una famiglia fino alla scorsa estate, fino al momento in cui il mondo mi è caduto addosso”. L’attrice afferma di non aver mai dubitato della fedeltà del suo compagno: “Non giudico le coppie aperte, ma la nostra di sicuro non lo era”.

Negli ultimi mesi le sono stati attribuiti diversi flirt, tra cui uno con Stefano De Martino: “È un professionista che stimo e un-amico-e-basta. Si è montato il pettegolezzo perché sono entrata e uscita da casa sua: è successo ad altra gente nello stesso giorno”. Sembra diverso, invece, il discorso riguardante Andrea Iannone, con il quale l’attrice è stata paparazzata in Franciacorta: “Ci conosciamo da pochissimo, ma si sa, poi il gossip dilaga”. Poi aggiunge: “Ci siamo incontrati per caso a Madrid, non sapevo molto di lui. Ho scoperto una persona sensibile, con valori simili ai miei. Davvero di più non posso aggiungere perché, ribadisco, ci conosciamo da pochissimo”.