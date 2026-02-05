Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 15:20
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Gossip
Gossip

Rocío Muñoz Morales: “Con Raoul Bova non eravamo una coppia aperta. Iannone? Ha valori simili ai miei”

Immagine di copertina
Credit: AGF

Dopo mesi di pettegolezzi e indiscrezioni, parla l'attrice e conduttrice spagnola

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Dopo mesi di indiscrezioni e pettegolezzi, Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio e parla a ruota libera, dalla separazione da Raoul Bova alle foto con Andrea Iannone. Intervistata da Vanity Fair, l’attrice e conduttrice afferma che sulla fine della relazione con Raoul Bova “hanno parlato troppo tutti”. Lei spiega di aver “scelto di rimanere in silenzio per tutelare le mie figlie, e perché non mi apparteneva quello che mi stava succedendo intorno, così grottesco e sgradevole”. Rocío, quindi, rivela: “Siamo stati una famiglia fino alla scorsa estate, fino al momento in cui il mondo mi è caduto addosso”. L’attrice afferma di non aver mai dubitato della fedeltà del suo compagno: “Non giudico le coppie aperte, ma la nostra di sicuro non lo era”.

Negli ultimi mesi le sono stati attribuiti diversi flirt, tra cui uno con Stefano De Martino: “È un professionista che stimo e un-amico-e-basta. Si è montato il pettegolezzo perché sono entrata e uscita da casa sua: è successo ad altra gente nello stesso giorno”. Sembra diverso, invece, il discorso riguardante Andrea Iannone, con il quale l’attrice è stata paparazzata in Franciacorta: “Ci conosciamo da pochissimo, ma si sa, poi il gossip dilaga”. Poi aggiunge: “Ci siamo incontrati per caso a Madrid, non sapevo molto di lui. Ho scoperto una persona sensibile, con valori simili ai miei. Davvero di più non posso aggiungere perché, ribadisco, ci conosciamo da pochissimo”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Gossip / Fedez di nuovo papà? L’indiscrezione: “Giulia Honegger è incinta di un maschietto”
Gossip / Uomini e Donne, chi sono Sebastiano Mignosa e Elisabetta Gigante: età, lavoro, studi, dove vivono, profili Instagram
Gossip / Francesco Venditti, chi è il figlio di Antonello e Simona Izzo: carriera e vita privata
Ti potrebbe interessare
Gossip / Fedez di nuovo papà? L’indiscrezione: “Giulia Honegger è incinta di un maschietto”
Gossip / Uomini e Donne, chi sono Sebastiano Mignosa e Elisabetta Gigante: età, lavoro, studi, dove vivono, profili Instagram
Gossip / Francesco Venditti, chi è il figlio di Antonello e Simona Izzo: carriera e vita privata
Gossip / Dove vive Emma Marrone, la nuova casa a Milano dal design ricercato
Gossip / Samira Lui: età, laurea, Grande Fratello, polemiche sulla chirurgia estetica, dove vive, il fidanzato Luigi. Carriera e vita privata
Gossip / La nuova casa di Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi con vista sul Golfo del Tigullio: i dettagli della villa da 1.300 mq
Gossip / Emma Marrone: “Stefano De Martino è stato il fidanzato che mi ha fatto più ridere, ma non ci tornerei”
Gossip / Achille Costacurta fugge dal ritiro spirituale in India: “Troppa meditazione, non ho resistito”
Gossip / Stefano De Martino e la sua barca ‘Santiago’: curiosità, foto e prezzo dell’imbarcazione dedicata al figlio
Gossip / Federica Pellegrini e Matteo Giunta contro i genitori che mandano figli a scuola con la febbre
Ricerca