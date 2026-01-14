Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales, il retroscena: “Si sono conosciuti a Capodanno a Madrid”

Il centauro e l'attrice si sarebbero conosciuti in un locale durante le festività natalizie

Il primo gossip del 2026 riguarda Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales, paparazzati insieme mentre escono dall’hotel di lusso L’Albereta, in Franciacorta. Ora, a distanza di qualche giorno dalle immagini pubblicate da Chi, emergono le prime indiscrezioni sulla frequentazione tra il centauro e l’attrice spagnola. A fornirle è sempre il magazine di cronaca rosa secondo cui i due si sarebbero conosciuti a Madrid, in un locale, durante le festività natalizie. “Il loro interesse è nato durante le feste, quando abbiamo appreso che si erano visti in una discoteca di Madrid. Rocio si trovava nella capitale spagnola per una visita alla famiglia con le figlie. Iannone aveva raggiunto alcuni amici” scrive il settimanale.

Pochi giorni dopo il rientro dalla Spagna, quindi, i due avrebbero deciso di trascorrere qualche giorno in Franciacorta. “C’è una forte intesa che però i due cercano di nascondere. Ma quando Rocio è scesa dall’auto ha mostrato un sorriso che non vedevamo da tempo” sottolinea il rotocalco di cronaca rosa. Il centauro, almeno ufficialmente, è ancora fidanzato con Elodie, anche se da diverse settimane si rincorrono le indiscrezioni su una possibile crisi tra i due mentre Rocío Muñoz Morales, invece, è reduce dal divorzio con Raoul Bova.