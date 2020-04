Michelle Hunziker si commuove a Verissimo

Michelle Hunziker si è commossa nel video messaggio che ha inviato a Silvia Toffanin per i telespettatori di Verissimo. La conduttrice svizzera in un primo momento ha raccontato la sua allegra quarantena che sta trascorrendo nella casa a Bergamo in compagnia del marito Tomaso Trussardi, delle figlie Sole, Celeste e Aurora, il fidanzato della sua primogenita Goffredo Cerza e la migliore amica di quest’ultimi, Sara Daniele.

“Qui non ci si annoia mai, la nostra casa è piena. È appena arrivato Odino, un piccolo levriero. Con noi ci sono anche Aurora, il fidanzato Goffredo e la loro migliore amica Sara Daniele. Per me sono come figli e non potevo lasciarli da soli. Ovviamente mi mancano i miei amici e la mia mamma”, ha racconta Michelle Hunziker.

Ma nominando la madre Ineke, Michelle Hunziker si è commossa: “È sola in casa, ma è molto forte. È sempre stata abituata ad arrangiarsi. Si prepara degli arrosti e mangia a lume di candela con il suo cagnolino. Ricordiamoci – aggiunge la conduttrice svizzera – di chiamare le persone che amiamo e che sono da sole”.

“Alla fine la quarantena può essere una benedizione, ritroviamo i valori più importanti e le persone a cui vogliamo bene”, conclude Michelle a Verissimo.

