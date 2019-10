Michelle Hunziker: “Mi dissero che sarei morta e io ero pronta a morire”

Michelle Hunziker torna a parlare di quando faceva parte di una setta

Aveva 24 anni Michelle Hunziker quando la sua vita finiva in mano a una setta. Non ne parla spesso, la showgirl svizzera, e quando lo fa diventa seria, il sorriso si spegne e la mente scava in quei ricordi tremendi.

In un’intervista rilasciata a Freeda, Michelle Hunziker si apre e racconta di quegli anni bui. I più bui della sua vita. “Mi dissero che sarei morta“, ha detto la showgirl. “Mi ricordo ogni frazione di secondo di quel momento, che è durato cinque anni, e non sono pochi, soprattutto perché erano gli anni più belli da vivere”, ha continuato ancora Michelle Hunziker. La showgirl ha rivelato di aver fatto parte della setta in questione solo nel 2017, quando ha affermato che dal 2001 al 2006 è stata plagiata.

“Era tutto un percorso di purificazione di ogni tipo. Sai come sono le sette. Loro mi avevano convinta che sarei morta, mi avevano ricattato a morte, però talmente volevo liberarmi da lì che ero pronta a morire”, ha detto Michelle Hunziker a Freeda.

Quando finalmente l’incubo è finito, nella vita della showgirl sono rimasti gli strascichi: gli attacchi di panico non l’hanno lasciata per tre lunghi anni. “Mi è sceso proprio un sasso dal cuore quel giorno dopo aver messo giù il telefono e avendogli detto “Non vi voglio mai più vedere”. Da lì sono rinata molto più forte… Adesso è difficile che mi freghino”.

Sempre nella stessa intervista, la presentatrice tv ha raccontato l’inizio della sua carriera, la scelta di lasciare il suo paese e venire in Italia a tentare la strada del successo. Non è stato facile, assicura lei. Aveva appena 17 anni quando Michelle Hunziker lasciava la Svizzera per arrivare nel nostro paese.

Qui ha iniziato a farsi conoscere come modella, ma presto il mondo dello spettacolo non ha potuto non notare il sorriso genuino di quella ragazza bionda. Da lì la giovanissima Michelle Hunziker si è fatta strada tra pubblicità e tv.

Poi l’incontro con il cantante Eros Ramazzotti, l’amore grande con lui e la nascita di Aurora. La storia con il musicista di periferia è culminata con il matrimonio della coppia nel 1998 ma è finita qualche anno dopo, nel 2002.

Potrebbero interessarti Tiziano Ferro pubblica la chat (piccante) con Marco Mengoni “Sono una femminista, perciò ho scritto il libro di Giulia De Lellis”: parla la ghostwriter Stella Pulpo Gigi Hadid caccia un’infiltrata dalla sfilata di Chanel a Parigi | VIDEO

Ma la vita sentimentale di Michelle Hunziker ha in serbo per lei ancora tanta felicità e, infatti, nel 2011 la showgirl incontra Tomaso Trussardi. La prima figlia, Sole, nasce due anni dopo, nel 2013. I due, innamoratissimi, decidono di sposarsi il 10 ottobre 2014 e un anno dopo è nata la loro seconda figlia, Celeste.

Michelle Hunziker, la verità sulla crisi con Tomaso Trussardi