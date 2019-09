Michelle Hunziker parla di sua figlia Aurora Ramazzotti del fidanzato. La cosa è piuttosto insolita. La showgirl svizzera non si espone quasi mai su questioni che riguardano la figlia e il suo rapporto con Goffredo Cerza.

Stavolta, però, mamma Michelle si è sciolta e in un post ha espresso tutta la sua soddisfazione per la felicità della figlia e per una relazione che sembra funzionare a meraviglia.

“Noi mamme tendiamo giustamente a non esporci troppo rispetto ai fidanzati/e dei nostri figli – ha scritto Michelle Hunziker – un po’ per scaramanzia, un po’ perché ci si affeziona di bestia e poi ti combinano i disastri lasciandosi e lasciandoti un amaro in bocca pazzesco!!D’altronde sono ragazzi ed è giusto che facciano il loro percorso e le loro scelte”.

La showgirl ha poi postato una foto della figlia Aurora col fidanzato commentando: “Ritrae il loro rapporto speciale, la loro leggerezza d’animo e la loro bellissima complicità. Sono troppo teneri insieme… e non vi nascondo che ogni tanto faccio dei pensieri per i quali Auri mi direbbe: “ma mamma piantala… non lo pensare neanche! C’è tempo!” Io piango solo a pensarlo invece… ed è un emozione indescrivibile alla quale non rinuncio…tjè!”.

Poi un commento ironico: “Dopo questo post Aurora mi chiamerà per toglierlo, ma non lo farò!”.

E proprio la figlia Aurora ha risposto al messaggio, scrivendo sui social: “Mamma piantala! scherzo ! Love you”. Anche Goffredo, il fidanzato di Aurora, ha commentato con dei cuoricini il post di Michelle Hunziker.

Goffredo e Aurora stanno insieme ormai da due anni, e a giudicare da questi messaggi sembra che tutto vada a gonfie vele.

