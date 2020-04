Lo scherzo de Le Iene a Michelle Hunziker con l’aiuto di Aurora Ramazzotti

Questa sera, martedì 21 aprile 2020, alle ore 21,20 su Italia 1 tornano Le Iene con i loro servizi e con gli scherzi ai vip. Scherzi che proseguono anche nel periodo della quarantena per l’emergenza coronavirus. Vittima dello scherzo di oggi, 21 aprile, de Le Iene è Michelle Hunziker.

La popolare conduttrice è stata vittima del programma di Italia 1 grazie alla complicità con le Iene della figlia, Aurora Ramazzotti. La giovane, dopo essere stata contattata da Stefano Corti e Alessandro Onnis, ha fatto credere alla madre di sospettare che tra il suo fidanzato e la sua migliore amica ci sia una storia clandestina. E Michelle non l’ha presa benissimo… Uno scherzo particolare, “il primo in quarantena: organizzare uno scherzo in queste condizioni è una nuova sfida”, le parole di Davide Parenti al Corriere della Sera.

Il ritorno de Le Iene

Le Iene tornano stasera con una versione totalmente rivisitata del programma che vedrà in prima serata la conduzione del trio Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani. Gli inviati infatti presenteranno i propri servizi da casa. Un ritorno dopo il lungo stop (l’ultima puntata è andata in onda l’8 marzo) per “cautela sanitaria” dopo la positività al Coronavirus dell’inviato Alessandro Politi e di tre redattori.

Appuntamento dunque a stasera, 21 aprile 2020, con Le Iene e il loro scherzo a Michelle Hunziker. Dove vedere Le Iene in tv e streaming? Il programma, come detto, va in onda in chiaro (gratis) su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

