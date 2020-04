Michelle Hunziker mostra la sua casa su Instagram e Ambra Angiolini commenta: “Siete un piccolo Stato”

Michelle Hunziker ha aperto le porte di casa sua ai suoi fan, mostrando su Instagram i dettagli e le stanze della casa dove sta passando la quarantena. E la collega e attrice Ambra Angiolini non si è fatta scappare l’occasione per commentare: “Siete un piccolo Stato“. Un divertente siparietto social tra l’attrice romana e la conduttrice televisiva, seguito dai fan di entrambe.

L’ex-showgirl svizzera che ha incantato l’Italia con il suo sorriso perfetto sta passando la quarantena a Bergamo, con tutta la famiglia al completo: il marito Tomaso Trussardi e le figlie Sole, Celeste e Aurora. Assieme a loro anche il fidanzato di quest’ultima, Goffredo, e la sua migliore amica, Sara Daniele, figlia di Pino Daniele. Per uccidere la noia e divertire i fan, la presentatrice svizzera ha deciso di mostrare gli interni di casa sul suo profilo Instagram da oltre 4 milioni di follower. Alla vista della casa di Michelle, la collega e attrice Ambra Angiolini ha commentato con ironia: “Ma voi siete un piccolo Stato ospite in Italia, tipo San Marino. Siete Tantissimi!”. Addirittura Ambra ha chiesto ospitalità alla Hunziker nella sua bella casa: “Possiamo venire anche noi?”.

Al commento ironico dell’attrice romana sulla dimensione della casa Hunziker-Trussardi si sono affiancati altri utenti che, con toni un po’ meno cordiali, hanno risposto: “Sicuramente non vivono in un bilocale“. La cosa però sembra non aver sfiorato Michelle che appena poche ore prima aveva postato un divertente fotomontaggio che ritraeva la sua famiglia niente dopo di meno che assieme alla Royal Family, tutti insieme appassionatamente nel suo soggiorno di casa.

