Michelle Hunziker: “Non prendo precauzioni, se arriva il quarto figlio va benissimo”

Ospite della trasmissione di Piero Chiambretti Cr4 – La repubblica delle donne, Michelle Hunziker si è aperta come non mai, raccontando dettagli inediti sulla sua vita privata, il suo essere mamma e i suoi progetti lavorativi. In particolare la conduttrice svizzera ha parlato di “Doppia Difesa“, una onlus che aiuta le donne vittime di violenza. Nel corso dell’intervista, Michelle ha fatto capire di voler allargare la propria famiglia, e di volere quindi il suo quarto figlio.

La Hunziker, come sanno gli appassionati di gossip, è mamma di Aurora, avuta con Eros Ramazzotti, Celeste e Sole, avute invece con Tomaso Trussardi, bel rampollo della nota maison di moda. “Non prendo precauzioni, lascio fare alla natura. Se arriva il quarto figlio va benissimo”, ha dichiarato la showgirl. “Come fa uno a non volerne altri dieci? Diventi madre quando decidi di accudire qualcosa o qualcuno. La maternità va oltre. È un messaggio che voglio mandare a chi purtroppo non riesce ad avere figli, puoi essere mamme o papà di ogni creatura”, ha aggiunto.

“Aurora appena nata era bellissima, aveva la boccuccia a forma di cuore. Sole è nata con un parto naturale, mentre Celeste era podalica e ho dovuto fare un parto cesareo. Quando nascono senti di aver raggiunto il massimo nella tua vita”, ha aggiunto Michelle guardando una foto delle sue tre figlie. “Purtroppo è l’età biologica che se ne va. Comunque anche il processo per fare figli è altrettanto piacevole”, ha concluso poi con una nota ironica la Hunziker. Ma la conduttrice svizzera potrebbe anche presto diventare nonna, visto che Aurora è ormai fidanzata ufficialmente di Goffredo Cerza: “Pensate che bello diventare nonna ora. Dicono tutti che i nipoti sono la cosa più bella al mondo”.

