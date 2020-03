Michelle Hunziker, il brutto spavento per colpa del marito: cosa ha fatto Tomaso Trussardi

Michelle Hunziker e lo spavento su Instagram

Michelle Hunziker ha condiviso con i fan Instagram uno spaccato della propria famiglia. Appena rientrata da una vacanza alle Maldive trascorsa con la sua truccatrice e con la manager, la conduttrice svizzera ha trovato ad accoglierla a casa il marito Tomaso Trussardi. L’imprenditore ha fatto spaventare la moglie e la scena è stata vista da tutti i follower di Michelle.

La showgirl si trovava in cucina a registrare una stories Instagram nella quale era intenta a mostrare alle proprie seguaci i prodotti naturali che utilizza.

Il marito inaspettatamente è entrato nella stanza e ha spaventato la moglie urlando “Bu!”. Michelle Hunziker per lo scherzo innocuo si è presa un grande spavento. Tanto che nel video si vede che salta letteralmente sulla sedia.

“Mio marito mi ha fatto prendere un coccolone!!”, scrive la conduttrice tv nella storia Instagram successiva. La showgirl svizzera è stata costretta infatti a interrompere le riprese, per poi spiegare ai suoi follower: “Tutto per un caffè”. E alla replica del marito Tomaso Trussardi che si giustifica con la moglie dicendo: “Tu fai in video in cucina…”, Michelle replica: “Certo qui c’è la luce migliore”; invitando poi il Tomaso ad uscire dalla cucina.

Michelle Hunziker ha conosciuto Tomaso Trussardi nel 2011. I due si sono sposati nel 2014. Hanno due bambine: Sole e Celeste.

