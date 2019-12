Michelle Hunziker si confessa sul marito Tomaso Trussardi: “Dice che l’ho salvato”

Michelle Hunziker e il marito Tomaso Trussardi

Michelle Hunziker (42 anni) si confessa in una nuova intervista rilasciata alla magazine Grazia dove rivela nuovi particolari sulla relazione con il marito Tomaso Trussardi (36 anni).

Sul suo profilo Instagram, la showgirl svizzera ha condiviso diverse foto che la ritraggono felice con il marito e con le loro due figlie, Sole e Celeste.

Michelle Hunziker ha infatti ammesso nell’intervista di avere raggiunto un momento molto prezioso della propria vita, sia dal punto di vista professionale che sul fronte amoroso.

L’esperienza lavorativa con il programma televisivo musicale All Together Now le sta dando molte soddisfazioni. E proprio in merito al co-conduttore del game show J-Ax, la Hunziker ha detto: “Ci siamo conosciuti l’anno scorso e ho scoperto un uomo meraviglioso, un papà attentissimo, un amico che è diventato come un fratello”.

Nell’intervista Michelle Hunziker ha affrontato anche il tema degli haters, che spesso incontra sui social: “Li ignoro. L’hater esiste solo se reagisci. C’erano anche prima dei social, solo che non avevano voce”.

Racconta anche uno dei momenti più delicati della sua vita, quello dell’esperienza vissuta in una setta di cui è stata vittima per cinque lunghi anni.

Ne aveva 24 anni quando è iniziato quell’incubo. “Mi dissero che sarei morta”, aveva raccontato la showgirl in un’altra intervista. “Mi ricordo ogni frazione di secondo di quel momento, che è durato cinque anni, e non sono pochi, soprattutto perché erano gli anni più belli da vivere”. La conduttrice svizzera ha rivelato di aver fatto parte della setta in questione solo nel 2017, quando ha affermato che dal 2001 al 2006 è stata plagiata.

“Una volta che ti mostri per quella che sei, le persone ti sostengono. Nessuno è perfetto, tutti commettono errori”, confessa Michelle Hunziker. “Ho imparato a non guardare più indietro. Io viaggio nel futuro, non nel passato”, dice concludendo il discorso su quel periodo buio.

Dell’amore con il marito Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker racconta invece: “Il talento più grande è quello di amare il mio bagaglio, il bagaglio Hunziker, pesantissimo. Sono stata single per tanti anni perché nessuno se lo voleva prendere”. E confessa: “Mio marito dice che l’ho salvato. Io credo solo di aver portato nella sua vita un po’ di scompiglio e vivacità”.

