Luigi Berlusconi si è sposato: chi è sua moglie, la pr Federica Fumagalli

Nozze in casa Berlusconi: Luigi, ultimogenito del leader di Forza Italia, ha sposato oggi la sua fidanzata Federica Fumagalli nella cappella dell’oratorio San Sigismondo della basilica di Sant’Ambrogio, a Milano, in forma strettamente privata e alla presenza di poche decine di invitati. Assente giustificato dalla cerimonia Silvio Berlusconi, che è risultato oggi negativo a un tampone per la ricerca del Sars-Cov-2 ed è in attesa dell’esito di un secondo test.

Berlusconi potrebbe tuttavia prendere parte ai festeggiamenti per il matrimonio, in programma stasera nella villa di Macherio, se l’esito negativo sarà confermato da un nuovo tampone. Si tratterebbe della prima uscita del Cavaliere dopo le dimissioni dal San Raffaele, dove è stato ricoverato per le conseguenze del Coronavirus.

Secondo quanto riporta Repubblica Milano, la sposa è arrivata dieci minuti prima delle 17 a bordo di un van con i vetri scuri, e indossava un abito bianco realizzato dalla stilista italiana naturalizzata inglese Alessandra Rich, molto amata da Kate Middelton.

Presente in chiesa la mamma dello sposo, Veronica Lario, le sorelle Barbara ed Eleonora, e anche Marina Berlusconi, primogenita di Berlusconi e presidente di Fininvest e Mondadori. Le nozze, che molti davano in programma per la scorsa estate, sono state probabilmente rinviate per il Covid.

Chi è Federica Fumagalli, la pr che ha sposato Luigi Berlusconi

Luigi e Federica si sono conosciuti quando erano studenti all’Università Bocconi di Milano e sono insieme da quasi nove anni. Trentadue anni lui e uno in meno lei, la coppia è estremamente riservata, infatti la notizia delle nozze era emersa solo dopo le pubblicazioni sull’Albo pretorio del Comune di Milano, il 1 agosto scorso.

Federica Fumagalli è originaria di Sirone, in provincia di Lecco, ed è figlia di un imprenditore tessile della zona. Dopo la laurea in giurisprudenza, ha lavorato in J.P. Morgan e poi ha fondato a Milano una società di comunicazione con Manuel Bogliolo – la MB Projects – che si occupa di organizzazione di eventi e di diversi marchi di moda. Luigi e Federica vivono da tempo nella villa – appena ristrutturata – di via Rovani, la prima in cui hanno vissuto Silvio Berlusconi e Veronica Lario, insieme ai due cani Uno e Arturo.

Anche Luigi e Federica quest’estate erano a Villa Certosa, in Sardegna, insieme alla sorella Barbara, e tutti e tre sono risultati positivi al nuovo Coronavirus, così come Silvio Berlusconi. Luigi Berlusconi non ha mai commentato le notizie relative al proprio stato di salute.

